가수 그리 /사진=브랜뉴뮤직 제공

가수 그리가 입대 전 마지막 싱글 '굿바이(Goodbye)'를 발매한다.지난 11일 그리는 자신의 인스타그램에 'Goodbye / 2024.07.18 6PM 오랜만에!'라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.공개된 사진에는 LA로 여행을 떠난 그리의 모습이 담겼다. 그리는 파란색 니트에 선글라스를 쓰고 여유로운 시간을 보내고 있다.그리는 지난 7일 유튜브 채널 '그리구라'를 통해 오는 29일 해병대에 입대한다고 밝혔다. 입대 전 오는 18일 오후 6시 신곡 '굿바이'를 발매한다.'굿바이'는 지난 2022년 11월 발매한 '하우 두 위 베러(How Do We Better)' 이후 약 1년 8개월 만에 발매하는 신곡이다. 그리의 군 입대 소식으로 아쉬웠을 팬들과 대중들에게 좋은 선물이 될 전망이다.꾸준한 음악 활동으로 본인만의 음악색을 차곡차곡 쌓아가는 것은 물론, 각종 예능 프로그램과 유튜브 콘텐츠 등 다양한 분야에서 활약하는 '만능 엔터테이너' 그리가 입대 전 마지막 신곡 '굿바이'를 통해 어떤 이야기를 들려줄지 많은 팬들의 기대가 모아지고 있다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com