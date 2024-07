CJ올리브네트웍스, 씨젠 IT 사업 수주…DX 고도화 지원

CJ올리브네트웍스는 글로벌 분자진단 솔루션 기업 씨젠 의 정보기술(IT) 서비스 운영 사업을 수주했다고 11일 밝혔다.CJ올리브네트웍스는 오는 2026년까지 3년 동안 씨젠의 IT 시스템 운영 · IT 전략 등 ITO 서비스를 통해 업무 고도화를 지원한다. 2000년 설립된 씨젠은 유전자 분석으로 질병의 원인을 감별하는 분자진단 시약을 개발 및 제조하는 기업으로, 미국, 이탈리아, 독일 등 7개 해외법인을 보유하고 있다.씨젠은 한국을 비롯해 주요 해외법인 간 업무를 유기적으로 운영할 수 있도록 통합 시스템의 안정적이고 효율적인 운영은 물론 IT 업무 역량 선진화를 위해 사업을 추진했다.CJ올리브네트웍스는 현재 구축된 씨젠의 ERP(전사적 자원관리) 시스템을 보다 효율적으로 운영하고 IT 거버넌스 체계를 강화하는 등 씨젠의 DX(디지털 전환)을 지원한다. 특히 글로벌 표준 시스템 운영으로 이탈리아, 독일 등 주요 해외 법인들이 하나의 시스템에서 구매, 제조, 판매, 재무관리 등의 업무가 가능하도록 지원할 예정이다.CJ올리브네트웍스는 CJ바이오사이언스, HK이노엔, 한국콜마, CJ웰케어, CJ피드앤케어 등 등 바이오·헬스케어 기업의 ITO 서비스 제공 노하우를 가졌으며 이번 수주를 통해 관련 사업 확장에 속도를 낸다는 방침이다.전인희 CJ올리브네트웍스 넥스트 ERP 담당은 "바이오산업 분야의 오랜 경험과 글로벌 IT 운영 전략이 고객에게 큰 신뢰를 줬다고 생각한다"며 "고객의 요구사항을 빠르게 파악하고 선제적으로 제안하는 등 씨젠의 성공적인 디지털전환을 돕겠다"고 했다.강경주 기자 qurasoha@hankyung.com