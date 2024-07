[마켓PRO] Today's Pick : "LG이노텍, 아이폰 판매 호조 업고 어닝서프라이즈 전망"

한미약품 "실적도 잘하고 임상도 잘하고"

신세계 "피할 수 없었던 소비침체 여파"

효성중공업 "점진적으로 올라가는 유럽 시장"

[체크 포인트]-LG이노텍 목표주가를 37만원으로 +10% 상향 조정. 아이폰 판매 호조와 AI 아이폰 출시로 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 +34% 상향. 2024년, 2025년 영업이익을 각각 1.14조원, 1.27조원으로 상향 수정.-2분기 매출은 전분기 대비 +4%, 전년대비 +16% 증가한 4.5조원으로 사상 최대 매출 예상. 영업이익은 전년대비 +693% 증가한 1457억원으로 컨센서스 영업이익을 +61% 상회하는 어닝 서프라이즈 전망.-하반기 영업이익은 상반기 대비 +155% 증가할 것으로 예상. 아이폰 교체 수요의 빅사이클 진입 기대. 현 주가는 12개월 PBR 1.1배, PER 7.7배로 저평가 매력. 목표주가 37만원, 투자의견 매수 유지.[체크 포인트]-2분기 매출액 2조 3835억원, 영업이익 2057억원으로 컨센서스에 부합할 전망. 고부가제품 판매 비중 확대로 컴포넌트 사업부와 패키지 사업부의 이익률 개선 예상. 컴포넌트 사업부 매출액 1조 830억원, 패키지 사업부 4369억원 예상.-AI PC, AI 스마트폰 등 고객사들의 On-device AI 제품 출시가 IT Set 수요 자극. IT Set 평균 성능 향상에 따라 MLCC 평균 소요원수와 용량 증가 예상. 동사의 고부가 응용처인 서버 및 전장향 Mix 비중이 재차 확대됨에 따라 하반기 성장 및 이익률 개선 예상. 2024년 매출액과 영업이익 각각 0.3%, 4.3% 상향 조정.-목표주가를 19만원으로 상향. 하반기 IT Set 수요 회복은 제한적이나 고부가 제품 mix 확대로 MLCC 매출 증가 전망. 베트남 FC-BGA 신공장 증설 완료 및 양산 개시로 하반기 패키지 사업부 실적 회복세 지속 예상.[체크 포인트]-한미약품 2분기 매출액은 3887억원으로 전년동기대비 13.4% 증가. 영업이익은 585억원으로 전년동기대비 76.5% 증가. 높은 위안화 환율, 북경한미 매출 성장, 한미정밀화학 흑자전환 등이 주요 요인.-LA-트리아의 전임상 결과, 체중감량 효과에서 Best-in-class 가능성을 보여줌. ADA 2024에서 공개된 결과에 따르면, 적은 용량과 긴 주기로도 효과 유지. Retatrutide와 비교해도 우수한 결과.-적정주가를 39만원으로 하향 조정. 경영권 이슈로 밸류에이션 멀티플 15% 할인 적용. 펀더멘탈은 변화 없음. 경영권 이슈 해소 시 주가 리레이팅 가능. 투자의견은 Buy 유지.[체크 포인트]-백화점은 VIP 고객 위주로 소비 경기에 덜 민감하지만, 장기화되는 소비 침체 영향은 불가피. 2분기 매출과 영업이익은 각각 1.65조원(+4.4% 전년동기대비), 1209억원(-19.1% 전년동기대비)으로 예상되며, 컨센서스 14% 하회 예상. 별도와 자회사 모두 부진.-백화점 기존점 성장률은 1분기 대비 부진하며, 수익성이 낮은 카테고리의 매출 증가와 고정비 부담으로 영업이익 7% 감소. 인터내셔날은 소비 둔화 여파로 영업이익 21% 감소. 디에프는 높은 기저와 공항점 영업면적 증가에 따른 고정비 부담으로 영업이익 전분기대비 21% 감소.-목표주가를 21만원으로 13% 하향 조정. 전사 실적 추정치 하향과 자회사 지분가치 하락을 반영. 면세 회복 기대감과 밸류에이션 매력에 주목. 단기적인 실적 부진 속 주주환원 정책 강화를 통한 ROE 상승이 급선무.[체크 포인트]-2Q24 매출액 1조 3850억원, 영업이익 840억원을 전망. 컨센서스 영업이익 1010억원 대비 소폭 하회할 것으로 예상. 홍해항로 물류 차질과 건설사업부 원가상승이 주요 원인.-미국에 이어 유럽에서도 전력기기 수요 증가. 노르웨이 전력청과 3035억원 규모 변압기 공급계약 체결. 변압기 생산공장 증설 계획도 발표.-목표주가를 기존 38만원에서 40만원으로 상향. 24년 연간 매출액 4조 9570억원, 영업이익 3190억원 전망. 25년 BPS 152453원에 Target PBR 2.6배 적용.배태웅 기자 btu104@hankyung.com