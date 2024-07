/사진=tvN

배우 송일국과 '삼둥이' 대한, 민국, 만세가 화제성 지수를 싹쓸이했다.9일 굿데이터가 발표한 7월 1주차 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 조사에서 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 게스트로 출연한 송일국이 1위를 차지했다.‘유퀴즈’의 게스트가 출연자 1위에 오른 것은 변우석 출연 이후 5주 만이다. 초등학생이 된 모습으로 프로그램에 출연한 삼둥이 대한민국만세는 각각 8위, 11위, 12위에 이름을 올렸다.이날 방송은 수도권 가구 기준 평균 7.8% 최고 12.2%로 지상파 포함 전 채널 동시간대 1위를 기록, 2024년 '유 퀴즈' 자체 최고 기록을 경신하며 대한, 민국, 만세와 송일국에 대한 관심을 방증했다.2위는 전주와 동일하게 ‘My name is 가브리엘’의 박보검이 차지했고, 3위는 ‘서진이네2’의 고민시가 랭크됐다. 4위에는 ‘나 혼자 산다’에서 진솔한 이야기를 한 전현무가 이름을 올렸다. 해당 프로그램에서 전현무와 함께 돈독한 우정을 보여준 박나래는 7위에 올랐다. 5위와 6위는 각각 ‘놀면 뭐하니?’의 미주와 ‘동상이몽2_너는 내 운명’의 김민재인 것으로 나타났다. 또한 9위와 10위는 ‘전지적 참견 시점’의 엔하이픈, ‘최강야구’의 이대호가 차지했다.한편, 비드라마 화제성 1위에는 Mnet의 ‘I-LAND2: N/a’가 이름을 올렸다. 5주 연속 화제성이 상승한 해당 프로그램은 종영 주차에 자체 최고 화제성 기록을 세웠다.해당 프로그램은 화제성을 구성하는 네 가지 부문 중 VON(Voice Of Netizen)과 SNS 부문에서도 1위를 차지했다. 하지만 최종 선정된 그룹 멤버가 아닌 탈락자 후코가 출연자 화제성 34위로 가장 높은 것으로 나타났다. 반면 1위로 선정된 최정은은 46위를 기록했다.2위는 tvN의 ‘서진이네2’가 차지했다. 전주 대비 화제성이 37.7% 상승한 것으로 나타났다. 해당 프로그램은 TV 금요일 부문 1위에 이름을 올렸다.3위부터 5위까지는 JTBC의 ‘최강야구’, tvN의 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’, MBC의 ‘나 혼자 산다’ 순이다. 6위에는 MBC의 ‘전지적 참견 시점’이 이름을 올렸다. 해당 프로그램은 TV 토요일부문 1위를 차지했다. 7위와 8위는 각각 ENA/SBS Plus의 ‘나는 SOLO’, KBS2의 ‘개그콘서트’인 것으로 나타났다.9위에는 SBS의 ‘신들린 연애’가 이름을 올렸다. 방송 첫 주 20위권에 머물렀던 해당 프로그램은 2주차에 12위, 그리고 3주차에는 9위까지 오른 것으로 나타났다. 함수현, 박이율, 이홍조 등이 해당 프로그램의 이슈 메이커 역할을 하고 있다. 마지막으로 10위는 MBC의 ‘놀면 뭐하니?’가 차지했다.김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com