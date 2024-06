'지금 우리 학교는' 감독·'아리스 인 보더랜드' 프로듀서, 드라마 공동 제작

글로벌 크리에이티브 스튜디오 SLL(에스엘엘중앙)은 일본법인 SLL Japan과 일본 TBS 그룹의 콘텐트 제작사 THE SEVEN(더 세븐)이 글로벌 드라마 공동 제작을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 16일 밝혔다. 이번 협력에 따라 ‘지금 우리 학교는’ 등 트렌디한 작품 연출로 주목받은 필름몬스터의 이재규 감독과 ‘아리스 인 보더랜드’ 시리즈를 프로듀싱한 THE SEVEN 제작 총괄 모리이 아키라 프로듀서가 글로벌 시장을 겨냥한 드라마 공동 제작에 합의하고 본격적인 준비에 들어간다.신규 드라마는 특별한 능력을 가진 주인공을 중심으로 펼쳐지는 액션 장르로, 한국과 일본 양국의 창의력을 결합한 독특한 시도가 될 것으로 기대된다. 특히 이번 글로벌 드라마 공동 제작은 기존 보유한 IP(지식재산)의 현지 판매나 리메이크를 넘어 기획 단계부터 한일 스튜디오의 제작 역량을 공유하고 크리에이터들이 직접 협업한다는 점에서 의미를 찾을 수 있다.일본 현지에서 열린 작품 개발회의에서 이재규 감독은 "모리이 프로듀서는 글로벌 시장에서 활약하면서도 일본만의 치밀한 감성을 가지고 있어 이번 협업이 좋은 자극이 될 것으로 기대된다"라고 전했다.모리이 프로듀서는 "예전부터 이재규 감독 작품의 팬으로서, 이번 프로젝트를 제안해 주셔서 매우 놀랍고 기뻤다. 이번 작품은 매우 참신하고 새로운 스토리로 빨리 세상에 내놓고 싶다"며 공동제작에 대한 기대감을 밝혔다.한편 이재규 감독은 영화 '완벽한 타인', 넷플릭스 시리즈 '지금 우리 학교는', '정신병동에도 아침이 와요' 등 다양한 작품을 연출해 주목을 받았다. 최근에는 티빙 오리지널 시리즈 ‘피라미드 게임’의 크리에이터로 참여하는 등 장르적 한계를 뛰어넘는 활동을 보여주고 있다.THE SEVEN의 글로벌 콘텐트 제작 최고 책임을 역임하고 있는 모리이 아키라 프로듀서는 ‘아리스 인 보더랜드’와 ‘유유백서’를 통해 일본 넷플릭스 작품으로는 최고 시청시간 기록을 경신하며 뛰어난 프로듀싱 능력을 입증한 바 있다. 김예랑 한경닷컴 기자 yesrang@hankyung.com