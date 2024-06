아가포럼, 제9회 '아름다운 우리 아파트 사진' 시상식·정기 세미나 진행

과천도시공사 ‘유니버셜 디자인 정책 세미나’ 개최

한국주거복지포럼과 과천도시공사, 과천시노인복지관, 과천시장애인복지관은 오는 12일 공동으로 ‘유니버셜디자인 정책 세미나’를 개최한다고 11일 밝혔다.과천시노인복지관에서 개최되는 이번 세미나는 ‘Aging In Place에서 Aging In Community로’라는 주제로 진행된다. 과천시의 고령자·장애인 누구나 편안하고 행복한 생활환경 조성 실현을 위해 전문가와 각 기관의 공동 네트워크를 다질 전망이다.세미나에서는 최정 컨설팅랩 이엘 대표의 ‘Aging In Community 기반의 유니버설디자인 도시구현방안’이 발표된다. 이후 윤영호 한국주거학회 주거연구원장은 ‘Aging In place 기반의 생태계 조성방안’을 주제로 주제발표를 할 예정이다.주제발표 이후에는 장용동 한국주거복지포럼 상임대표가 좌장을 맡아 박광재 한국 주거학회 회장과 박동하 경기연구원 연구위원, 박명규 한국환경건축연구원 R&D센터 장, 변혜령 생활환경디자인연구소 소장, 황광범 한빛엔지니어링건축사사무소 대표가 참여하는 유니버설 디자인을 통해 누구나 건강하고 행복한 생활환경 개선방안에 관해 심도 있는 종합토론회를 진행하게 된다.한국주거복지포럼, 과천도시공사, 과천시노인복지관, 과천시장애인복지관이 공동 주최하는 이번 세미나는 유니버설디자인에 관한 인식범위를 확장하고 그동안 현장에서 경 험한 사례를 바탕으로 노인과 장애인에 대한 실질적인 공공서비스가 확장될 수 있는 발전방안이 도출될 전망이다.유오상 기자 osyoo@hankyung.com