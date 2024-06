한덕수 국무총리가 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 벤처ㆍ스타트업 행사 'Next Rise 2024 서울'에서 참여부스를 둘러보며 설명을 듣고 있다. 올해 6회째로 한국무역협회와 KDB산업은행 공동주최로 열린 이번 행사는 처음으로 일본을 주빈국으로 지정, 일본 대기업 및 투자사 15개 사와 스타트업 30 개 사가 참여했다.한덕수 국무총리가 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 벤처ㆍ스타트업 행사 'Next Rise 2024 서울'에서 참여부스를 둘러보며 설명을 듣고 있다.한덕수 국무총리와 참가자들이 13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 벤처ㆍ스타트업 행사 'Next Rise 2024 서울'에서 기념촬영을 하고 있다.13일 서울 강남구 코엑스에서 열린 벤처ㆍ스타트업 행사 'Next Rise 2024 서울'에서 참가자들이 무인탐사연구소 부스를 살펴보고 있다.김범준 기자 bjk07@hankyung.com