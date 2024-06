두아 리파, 한국 온다…12월 4일 고척돔서 내한 공연

글로벌 팝스타 두아 리파(Dua Lipa)가 오는 12월 단독 공연으로 다시 한국을 찾는다.29일 공연 기획사 라이브네이션코리아는 "두아 리파가 오는 12월 4일 오후 8시 고척스카이돔⁠에서 내한 공연을 개최한다"고 밝혔다.두아 리파가 한국에서 공연하는 건 2018년 5월 이후 약 7년 만이다. 이번 내한 공연은 싱가포르를 시작으로 인도네시아, 필리핀, 일본, 대만, 말레이시아, 태국으로 이어지는 아시아 투어의 대미를 장식하는 무대다.두아 리파는 새 앨범 발매 이후 6월부터 진행되는 '래디컬 옵티미즘(Radical Optimism)' 월드 투어의 첫 일정인 독일 베를린, 크로아티아 풀라, 프랑스 님, 영국 런던 공연을 모두 매진시켰고, 2024 글래스톤베리 페스티벌에서 콜드플레이(Coldplay) 등과 더불어 메인 무대인 '피라미드 스테이지'의 헤드라이너 공연도 앞두고 있다.두아 리파는 그래미 어워드 3회 수상, 브릿 어워드 7회 수상에 빛나는 글로벌 스타다. 그는 유튜브를 통해 선보인 커버곡 영상과 모델 활동으로 먼저 이름을 알렸고 2015년 데뷔 싱글 '뉴 러브(New Love)'에 이어 두 번째 싱글 '비 더 원(Be the One)'이 유럽 여러 지역에서 차트 상위권에 오르며 주목받기 시작했다.스스로가 '다크 팝(Dark Pop)'이라 정의한 독특한 음악 스타일과 독보적인 중저음 보이스로 음악 팬들을 사로잡았으며, 평단의 찬사와 함께 그해 재능 있는 신예를 소개하는 'BBC 사운드 오브 2016'에 이름을 올리며 영국 음악 씬의 새로운 아이콘으로 떠올랐다.'빌보드 핫 100' 첫 진입 기록을 세운 '블로우 유어 마인드(Blow Your Mind, Mwah)', 크리스 마틴(Chris Martin)이 참여한 '홈 식(Homesick)', 미겔(Miguel)과 협업한 '로스트 인 유어 라이트(Lost in Your Light)' 등 다양한 장르의 매력을 담은 데뷔 앨범 '두아 리파(2017)'는 UK 앨범 차트 3위를 기록했고, 여섯 번째 싱글 '뉴 룰즈(New Rules)'가 UK 싱글 차트 정상에 오르는 등 큰 성공을 거뒀다.그는 제38회 브릿 어워드 '여성 솔로 아티스트'와 '신인상' 2개 부문을 수상하는 영예를 안았고, 제61회 그래미 어워드에서 '신인상'과 함께 실크 시티(Silk City)와 협업한 '일렉트리시티(Electricity)'는 '베스트 댄스 레코딩' 부문을 수상해 2관왕에 올랐다. 2018년 영국 최다 판매 기록을 세운 '원 키스(One Kiss, with Calvin Harris)'로 제39회 브릿 어워드 '올해의 싱글' 부문을 수상하기도 했다. 신스팝, 팝펑크를 현대화한 뉴트로 댄스 팝 사운드로 디스코의 부흥을 이끈 두 번째 정규 앨범 '퓨처 노스텔지아(Future Nostalgia, 2020)'는 평론가들의 찬사와 함께 브릿 어워드와 그래미 어워드에서 각각 '올해의 앨범', '베스트 팝 보컬 앨범' 부문을 수상했고, 빌보드 싱글 차트 2위에 오른 '돈 스타트 나우(Don't Start Now)'를 비롯해 '피지컬(Physical)', '브레이크 마이 하트(Break My Heart)' 등이 연이어 히트를 기록했다. 특히 '레비테이팅(Levitating)'은 2021년 빌보드 핫 100 연말 차트에서 1위를 차지하는 등 큰 성공을 거뒀다.공개 하루 만에 1200만 회가 넘는 유튜브 조회수를 기록한 '후디니(Houdini)'를 비롯해 '트레이닝 시즌(Training Season)', '일루션(Illusion)' 등이 수록된 정규 3집 '래디컬 옵티미즘'은 발매 첫 주 UK 앨범 차트 정상에 오르고 빌보드 앨범 차트 2위, 톱 앨범 세일즈 차트 1위에 오르는 등 뜨거운 인기를 보여줬다. 전 세계적으로 420억회가 넘는 스트리밍을 기록했고, 스포티파이에서 100억회 이상 스트리밍 기록을 세운 2장의 앨범을 가진 최초의 여성 아티스트로 기록되기도 했다. 지난 4월에는 타임(TIME) 선정 2024년 '가장 영향력 있는 100인' 명단에 이름을 올렸다. 한편 내한 공연 티켓은 오는 6월 11일 오후 12시부터 인터파크 티켓에서 단독 판매된다. 이에 앞서 라이브네이션코리아 홈페이지 회원은 6월 10일 오후 12시부터 오후 2시 59분까지 해당 홈페이지를 통해 사전 예매 가능하다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com