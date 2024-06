유럽 최초의 공공미술관 쿤스트뮤지엄 바젤



5월 25일부터 10월 27일까지 흑인회화 특별전

'우리가 우리를 바라볼 때(When We See Us)'



남아공 케이프타운 현대미술관 MOCAA 자이츠 기획

"세계 흩어진 방대한 흑인 예술, 우리가 직접 모았다"

1920년대 작품부터 동시대까지 "흑인 회화에 대한 헌사"