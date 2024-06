4K직캠|시그니처(cignature) 지원, '상큼한 매력에 풍덩'… 타이틀 곡 '풍덩' 무대

그룹 시그니처(cignature) 지원이 10일 오후 서울 서교동 신한카드 SOL 페이 스퀘어에서 열린 다섯 번째 EP 'Sweetie but Saltie (스위티 벗 솔티)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.타이틀곡 '풍덩'은 시그니처의 망설임 없는 사랑 이야기를 달콤하면서 신비롭게 담아낸 곡이다. 이번 앨범에는 타이틀곡 외에도 'I like I like (아이 라이크 아이 라이크)' 한국어 및 영어 버전, 고민을 진정성 있게 녹인 'Melody (멜로디)'까지 총 4곡이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com