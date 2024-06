엔비디아가 투자한 유일한 한국 AI 스타트업은?

핸디즈, 인천에 어반스테이 신규 지점 열어…마로솔은 자율제조월드콩그레스 참가[Geeks' Briefing]

한국경제신문의 프리미엄 스타트업 미디어 플랫폼 긱스(Geeks)가 7일 스타트업 뉴스를 브리핑합니다.핸디즈, 인천 관광 중심지에 어반스테이 신규지점 열어레지던스 호텔 브랜드 ‘어반스테이’를 운영하는 핸디즈는 인천에 21번째 신규 지점을 7월 초 연다. 이번 지점은 인천 관광의 필수 코스인 차이나타운과 월미도, 신포국제시장 등이 모여 있는 인천 내항 옆 신흥동에 있다. 도보 거리에 수인분당선 신포역이 자리잡고 있고, 경인고속도로 나들목(IC)과도 접근이 편리해 대중교통과 자가용 모두 접근이 편리하다. 관광객은 물론 인근 기업체와의 업무를 위해 방문한 비즈니스 출장 목적 숙소로도 인기를 모을 것으로 예상된다. 내부에는 레스토랑과 피트니스센터는 물론 어린이들을 위한 실내 플레이그라운드도 갖춰져 가족 단위 여행객에게 제격이다.당근, 제2회 당근 ‘전문가모드’ 광고 웨비나 개최지역생활 커뮤니티 당근이 마케터들을 대상으로 '제2회 당근 ‘전문가모드’ 광고 웨비나'를 개최하고 마케팅 노하우를 공유한다. 당근 전문가모드는 기업의 광고 마케팅 담당자나 광고대행사, 미디어렙의 마케터들을 대상으로 하는 마케팅 솔루션이다. 이번 웨비나는 당근의 마케팅 솔루션 이용 경험이 없거나 신규 기능을 활용해 당근비즈니스를 보다 효과적으로 사용하고자 하는 전문 마케터들을 위해 기획됐다. 기본적인 전문가모드 활용법에 대해 공유하는 것은 물론 지난 3월 진행한 ‘마케팅 성공사례 공모전’에서 발굴한 성공사례 기반의 최적화된 운영팁, 신규 기능 및 적용 사례도 웨비나에서 처음 선보일 예정이다.마로솔, 2024 자율제조월드콩그레스 참가토탈 로봇 솔루션 기업 마로솔이 오는 11일 열리는 2024 자율제조월드콩그레스에 참가해 AI 기반의 SDR(소프트웨어 정의 로봇·Software Defined Robot) 시스템 솔링크를 선보인다. 상담부스를 열고 로봇 자동화를 고민하는 제조·물류 기업을 위해 로봇 도입 방법 등을 상담해줄 계획이다. 솔링크는 이종 로봇 통합관제 시스템으로 AI 클라우드 기반의 플랫폼이다. 이종의 로봇을 통합해 관제하고 엘리베이터·자동문과 같은 작업장 인프라에 연동해 로봇 효율을 높이는 시스템이다.오후두시랩, 글로벌 공시 가이드 반영 ESG 보고서 발간탄소회계 전문 기업 오후두시랩이 글로벌 공시 가이드를 반영한 ‘2024 지속가능경영 보고서’를 발간했다. 오후두시랩은 ‘기술로 따뜻한 세상을 만든다(Tech for us and Earth)’는 미션 아래 지속가능경영을 시행하고 있으며 그 일환으로 올해 처음 지속가능경영 보고서를 펴냈다. 해당 보고서를 통해 오후두시랩은 기업 철학과 목표, 실행 방안, 세부 활동에 대한 소개와 그 성과를 공개했다.포자랩스, 롯데월드 ‘시티 바캉스 & 삼바’ 축제 AI 퍼레이드 음원 제작AI 음악 창작 기업 포자랩스가 롯데월드 어드벤처의 여름 축제 ‘시티 바캉스 & 삼바’ 퍼레이드 곡을 제작했다. 이번 ‘시티 바캉스 & 삼바’ 축제는 7일 시작해, 매일 오후 2시 실내 어드벤처 1층 퍼레이드 코스에서 9월 1일까지 진행된다. ‘태양의 여신과 정열의 삼바 댄서들이 아마존에서 선보이는 퍼레이드’라는 콘셉트에 맞춰 실제 브라질에서 건너온 삼바 퀸과 댄서들이 정열의 공연을 펼친다. 포자랩스는 이번 축제에서 AI ‘퍼레이드’ 곡 제작을 맡았다. ‘퍼레이드’와 ‘축제’라는 상황을 고려해 함께 춤추기 좋은 빠른 템포의 삼바 장르 음원을 생성해 냈다. 이를 위해, 삼바 휘슬과 다양한 퍼커션을 사용한 음원 샘플 데이터를 직접 만들어 다량 학습시켰다. 김주완 기자 kjwan@hankyung.com