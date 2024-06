[박영실 칼럼] '글로벌비즈니스매너'중요하더라... CEO와 임원의 고백

한경닷컴 더 라이프이스트

최근 CEO 및 임원 대상 글로벌 비즈니스 매너 교육에 대한 수요가 급격히 증가하고 있다. 세계가 점점 더 연결되고, 기업의 활동 범위가 전 세계로 확장됨에 따라 ‘매너’의 중요성이 커지기 때문이라 분석되는 가운데 ‘ 세계무대에서 비즈니스를 하다 보니 글로벌 비즈니스 매너가 너무 부족했더라고요!’라고 고백하는 CEO와 임원들이 적지 않다. 특히, 기업의 CEO와 임원을 대상으로 한 이러한 교육이 주목받는 이유는 무엇인지 살펴보고자 한다.글로벌 비즈니스 매너는 단순히 예의나 에티켓의 문제가 아니다. 이는 경쟁력과 직결된다. CEO와 임원은 기업의 얼굴이자 핵심적인 의사 결정자이다. 이들이 국제무대에서 적절한 매너와 소통 능력을 갖추고 있지 않다면, 기업의 이미지와 비즈니스 기회에 치명적인 타격을 줄 수 있다. 예를 들어, 협상 자리에서 상대방의 문화적 배경을 존중하지 않는 태도는 협상 결렬로 이어질 수 있다. 또한, 비즈니스 파트너와의 첫 만남에서 실수를 저지르면, 그 관계는 처음부터 삐걱거릴 수밖에 없다. 따라서 글로벌 비즈니스 매너는 국제 비즈니스 성공의 필수적인 요소로 자리 잡고 있다.최근 몇 년간, 글로벌 비즈니스 매너의 결여로 인해 기업의 이미지가 추락하고 계약이 실패하는 사례가 잇따르고 있다. 이는 단순한 에티켓의 문제가 아니라, 기업의 미래를 좌우할 수 있는 중요한 요소임을 여실히 보여준다. 이 중 두드러진 사례를 살펴보자.사례 1: 글로벌 IT 기업의 일본 시장 진출 실패글로벌 IT 기업 A사는 일본 시장에 진출하면서 대규모 투자와 마케팅을 계획했다. 그러나 일본의 주요 기업과의 첫 미팅에서 CEO가 보여준 태도는 치명적인 실수였다. CEO는 미팅 중 일본의 비즈니스 문화를 충분히 이해하지 못한 채, 서양식 직설적이고 공격적인 협상 방식을 고수했다. 이 과정에서 일본 파트너사의 대표를 공개적으로 비판하는 발언을 했고, 이는 큰 불쾌감을 주었다. 결국, 일본 파트너사는 협상 중단을 선언했고, A사의 일본 진출 계획은 무산되었다. 이 사건은 일본 비즈니스 커뮤니티에 빠르게 퍼져 A사의 이미지에 큰 타격을 주었다. 이는 글로벌 비즈니스 매너를 지키지 못한 CEO의 태도가 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있는지를 보여주는 대표적인 사례이다.사례 2: 유럽 제조업체의 중동 계약 결렬유럽의 제조업체 B사는 중동의 주요 시장에 진출하기 위해 현지 대기업과의 협상을 진행 중이었다. 그러나 협상 과정에서 B사의 임원이 현지 문화에 대한 이해 부족으로 인해 큰 실수를 저질렀다. 협상 자리에서 상대방의 종교적 관습을 무시한 채, 금지된 음식을 제공한 것이다. 이는 상대방에게 큰 불쾌감을 주었고, 즉각적인 협상 중단으로 이어졌다. 이 사건은 중동 지역 언론에 보도되며, B사의 이미지에 심각한 손상을 입혔다. 결국, 중동 시장 진출 계획은 물거품이 되었고, B사는 수억 달러의 손실을 보았다. 이는 글로벌 비즈니스 매너를 준수하지 않으면 어떤 결과를 초래할 수 있는지 단적으로 보여준다.각 나라의 문화와 비즈니스 관행은 천차만별이다. 미국의 비즈니스 매너가 일본이나 아랍 국가에서 통하지 않는 것처럼, 각 문화의 고유한 특성을 이해하고 존중하는 것이 중요하다. 이러한 문화적 이해가 없다면, 오해와 갈등이 발생할 가능성이 높다. CEO와 임원들이 문화적 이해를 바탕으로 한 글로벌 비즈니스 매너를 익히는 것은 단순히 예의 차원의 문제가 아니다. 이는 신뢰 구축과 관계 형성의 문제이다. 문화적 차이를 존중하는 태도는 파트너에게 신뢰를 주고, 이는 곧 장기적인 비즈니스 관계로 이어진다.CEO와 임원은 조직 내외부에서 리더십을 발휘해야 한다. 글로벌 비즈니스 매너는 이들에게 리더십을 발휘할 수 있는 중요한 도구이다. 다양한 문화적 배경을 가진 사람들과 원활하게 소통하고 협력할 수 있는 능력은 리더로서의 신뢰를 구축하는 데 큰 도움이 된다. 특히, 글로벌 팀을 이끄는 리더는 다양한 문화적 배경을 가진 팀원들을 이해하고 포용하는 자세를 보여야 한다. 이러한 포용적인 리더십은 팀의 결속력을 높이고, 성과를 극대화하는 데 기여한다.글로벌 비즈니스 매너 교육은 또한 윤리적 경영과 지속 가능한 성장을 위한 필수적인 요소이다. 글로벌 시장에서 활동하는 기업은 다양한 법적, 윤리적 기준을 준수해야 한다. CEO와 임원들이 글로벌 비즈니스 매너를 통해 이러한 기준을 정확히 이해하고 준수하는 것은 기업의 윤리적 경영과 직결된다. 또한, 이는 기업의 지속 가능한 성장을 위해서도 필수적이다. 글로벌 비즈니스 환경에서의 윤리적 경영은 기업의 평판을 높이고, 장기적인 신뢰를 구축하는 데 큰 역할을 한다. 결국 ‘글로벌 비즈니스 매너’ 교육이 밥 먹여주더라! 는 CEO와 임원들의 고백에는 기업의 방향이 숨어 있다.<한경닷컴 The Lifeist> 퍼스널이미지브랜딩랩 & PSPA 대표 / 숙명여자대학교 교육학부 겸임교수 / 명지대학교 교육대학원 이미지 코칭 전공 겸임교수 박영실"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com