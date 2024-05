서울대 영어 강연에서 尹 직격

이준석 개혁신당 당선인이 21일 오전 서울 여의도 국회박물관에서 열린 제22대 국회 초선의원 의정연찬회에 참석하고 있다. /사진=뉴스1

이준석 개혁신당 당선인이 서울대 강연을 통해 "어떤 어리석은 사람(some stupid person)이 의대생을 늘리기 시작해, 한국 과학계를 위태롭게 했다"며 윤석열 대통령을 비판했다.이 당선인은 27일 오후 서울대 국제대학원에서 '거부할 수 없는 미래'라는 주제로 영어 강연을 했다. 이 당선인은 한 학생으로부터 연구개발(R&D) 예산 삭감으로 타격을 입은 과학계를 살릴 복안에 대한 질문을 받고 "한국 과학에 임박한 위협은 어떤 어리석은 사람(some stupid person)이 의대생을 늘리기 시작했다는 것"이라고 답변했다.이 당선인은 "입학 정원이 20만 명으로 줄어들고 그중 60%가 이과라고 가정하면 1등급(상위 4%) 학생은 4800명이다. 이들이 모두 의대로 가버리면 이공계를 책임질 사람이 부족해진다"며 "그가 의대 정원을 늘린 것은 의대에 자녀를 보내려는 부모들이 좋아하기 때문일 뿐"이라고 지적했다.이어 "20만명 중 5000명(2.5%)은 정말 큰 비율로 이 비율을 유지한다면 과학기술을 책임질 사람이 부족해질 것"이라며 이러한 일이 벌어지게끔 한 "윤 대통령의 정책적 판단은 어리석은 것(stupid things)이고 두려워해야 할 따름(should be afraid)"이라고 날을 세웠다.'법조인, 의료인 등 전문직이 되려는 여성의 군 복무를 어떻게 생각하느냐'는 말에 "보수 진영 정치인으로서 시민에게 더 많은 짐을 지우는 것을 선호하지 않고 더 많은 사람에게 군 복무를 시키는 방안을 좋아하지 않는다"면서도 "공정성 차원에서는 일리가 있다(In terms of fairness, I think it makes sense)"고 설명했다.그러면서 "최종 목표는 징병제를 없애고 군 복무로 고통받지 않게 하는 것이지만 지방에 의사와 변호사가 부족해 임시방편으로는 (전문직에 종사하는 여성을 그런 곳에 투입하는 징병제가) 합리적(As an interim solution it makes sense)"이라고 덧붙였다.이 당선인은 강연에서 지난 2022년 당시 대선에서 대결했던 윤 대통령과 이재명 더불어민주당 대표를 비교하며 "한국에서 산업화 시대의 영광(glory of industrialization)을 그리워하는데, 윤 대통령은 평생 산업화를 위해 한 일이 없다"며 "그의 이력서만 보더라도 서울대를 졸업하고 9번의 고시를 거쳐 대통령이 됐다. 박근혜는 적어도 영웅의 딸(at least the daughter of a hero)이었으나 윤석열은 배경도 없다"고 언급했다.아울러 "문재인 전 대통령은 민주화 과정에 적극 참여했고 노무현의 친구(friend of Roh Moo-hyun)였지만, 이재명 당 대표는 민주화와의 연관성이 없는 후보(no connection to democratization)였다"고 부연했다.이날 당선인 강연에는 서울대 재학생 150여 명이 참석했다.신현보 한경닷컴 기자 greaterfool@hankyung.com