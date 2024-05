현대캐피탈, 더 뉴 EV6 할부지원 프로그램 '트리플 제로' 출시

현대캐피탈은 기아 더 뉴 EV6 출시에 맞춰 '트리플 제로(Triple Zero) 구매 프로그램'을 출시한다고 14일 발표했다.트리플 제로 구매 프로그램은 기아 더 뉴 EV6 차량을 할부로 구매할 때 이용할 수 있는 상품이다. 대표적으로 △금리 부담 Zero △차량 처리 부담 Zero △중고차 잔가 부담 Zero 등 세 가지 슬로건을 내세웠다.트리플 제로 구매 프로그램에서 가장 눈길을 끄는 것은 변동금리 할부 '금리 상한' 혜택이다. 고객은 36개월 할부 기준 4.7%, 48개월은 4.8%, 60개월은 4.9%의 금리로 차량을 구매할 수 있다. 시중 금리가 낮아지면 이와 연동해 할부 금리가 낮아지지만, 시중 금리가 높아질 때에는 금리 상한선이 적용돼 고객이 부담하는 이자가 최초 대출 금리를 초과하지 않는다.기존 기아 차량을 보유한 고객이 타던 차량을 기아 인증중고차 'Trade-in' 서비스를 통해 판매하고 더 뉴 EV6 구매하면 50만원 할인 혜택을 받을 수 있다. 기아가 아닌 다른 브랜드 차량을 이용하는 고객은 현대캐피탈 '내 차 팔기' 서비스를 통해 타던 차량을 판매하면 20만원 할인 혜택이 있다. 현대캐피탈은 이 두 서비스를 이용한 고객에게 변동금리 할부의 금리를 0.2%포인트를 인하해주기로 했다.트리플 제로 구매 프로그램을 통해 더 뉴 EV6를 구매한 고객이 추후 기아 차량을 다시 구매하면 최고 60% 잔존가치(중고차 가격)를 보장받을 수 있다. 구매한 더 뉴 EV6를 트리플 제로 프로그램 절차를 통해 향후 중고차로 판매할 경우 기아는 고객에게 보장한 잔존 가치에 해당하는 금액을 일시금으로 제공한다.현대캐피탈은 이 프로그램을 통해 EV6를 구매한 고객들에게 별도 중도상환수수료를 부과하지 않는다. 고객 입장에서는 할부 기간 중 차량 이용을 중단하고 싶은 경우 중고차 판매 시 보장받은 잔존가치 금액을 활용해 큰 부담 없이 잔여 할부금을 상환할 수 있다는 설명이다.현대캐피탈 트리플 제로 구매 프로그램은 올해 내에 차량을 출고 받는 고객들에게 적용된다.현대캐피탈 관계자는 "고금리 시대 전기차 구매를 망설이는 고객들을 위해 기아 뉴 EV6 구매부터 중고차 판매까지 자동차 생애주기에 최적화된 맞춤형 구매 프로그램을 설계했다"고 설명했다.조미현 기자 mwise@hankyung.com