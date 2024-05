'솔로 데뷔' 이동열 "업텐션 땐 형들 있어 든든했는데…책임감 생겨"

그룹 업텐션 출신 이동열이 솔로 데뷔에 설레는 마음을 드러냈다.이동열은 8일 오후 서울 강남구 일지아트홀에서 첫 번째 미니앨범 '하울링(Howling)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.2015년 업텐션으로 데뷔한 이동열은 약 9년 만에 솔로로 새로운 첫 발을 떼게 됐다. 이동열은 "긴장이 많이 된다. 빨리 무대를 보여드리고 싶어서 설레기도 한다. 정말 많이 떨린다"고 소감을 밝혔다.이어 "업텐션으로 데뷔할 땐 형들이 있어서 든든하고 마음이 편했는데, 혼자 하니 모든 걸 내가 감당해야 하더라. 그만큼 부담감과 책임감이 생겨서 어렵기도 하고 좋기도 하다"고 덧붙였다.'하울링'은 늑대의 하울링에서 착안, 음악을 통해 대중들과 폭넓게 소통하겠다는 포부를 담아낸 앨범이다.타이틀곡 '드립 드롭(Drip Drop)'을 비롯해 '인트로 : 인셉션(Intro : Inception)', '번 잇 다운(Burn It Down)', '히어 위드 미(Here With Me)', '피스 오브 유(Piece of You)'까지 총 5개의 곡이 담겼다. 이동열은 업텐션부터 함께 작업했던 프로듀싱팀 에이튠즈와 전곡을 작사, 작곡했다.이동열은 "업텐션 때부터 함께 작업한 팀이 있다. 그 팀과 함께 전곡 작곡, 작사에 참여하게 됐다"고 설명했다.이동열의 첫 번째 미니앨범 '하울링'은 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com