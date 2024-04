에이티즈, 이유있는 자신감…글로벌 팬심 정조준

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 티저 영상만으로 기대감을 고조시켰다. 26일 0시 에이티즈의 공식 유튜브 채널에는 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우(THE WORLD EP.2 : OUTLAW)'의 단체 티저 '장고(DJANGO)' 영상이 공개되었다.공개된 영상은 한 데 모인 에이티즈 멤버들의 얼굴을 한 명씩 클로즈업해서 비춘다. 여유로우면서도 각자의 개성이 표현되어 장난기가 묻어 있는 표정이 눈길을 끄는 가운데, 8명의 멤버들이 다함께 밖으로 걸어 나가며 영상이 끝이 나 이후에 이어질 이야기를 궁금하게 만든다.특히 영상과 함께 흘러나오는 '모든 걸 걸어 쏴 Right now / 운명을 건 Final round / 달아날 테면 달아나 / Ain’t nobody mess with DJANGO / Call me DJANGO'라는 가사가 에이티즈의 자신감을 한껏 드러내고 있다.지난해 7월 발매한 '더 월드 에피소드 1 : 무브먼트(THE WORLD EP. 1 : MOVEMENT)'를 통해 텅 빈 무채색 도시에 작은 진동을 일으켰던 에이티즈가, 이번 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우'에서는 어둠을 거두고 자유를 지켜내기 위해 조금 더 과감히 움직이는 흥미진진한 에피소드를 그린다.개인 콘셉트 포토에 이어 유닛 티저 영상을 순차 공개했던 에이티즈는 드디어 단체로 모인 티저까지 모두 공개 완료하며, 다음에 이어질 티징 프로모션에 대한 글로벌 팬들의 기대감을 한 껏 끌어올렸다.에이티즈의 미니 9집 '더 월드 에피소드 2 : 아웃로우'는 오는 6월 16일 발매된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com