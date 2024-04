AI 및 로봇 혁명에 투자하는 간단한 방법 3가지 [인베스팅닷컴]

오늘은 로봇과 인공지능(AI)에 노출되어 해당 섹터에 쉽게 투자하 수 있는 ETF 3종목을 살펴본다. 다양한 주식 포트폴리오를 구성하거나 펀드/ETF를 선택하는 방식은 장기 투자자들에게 흥미로운 옵션이 될 수 있다. ETF는 로봇과 AI의 잠재력을 활용할 수 있는 비용 효율적이고 간단한 방법을 제공한다. 주식 시장에 투자하면서 포트폴리오를 최대한 활용하고 싶다면, 인베스팅프로에 지금 가입하고 최대 할인을 받아보자.로봇과 인공지능(AI)은 미래일 뿐만 아니라 현재이며, 개인적으로나 직업적으로나 우리의 세상과 일상에 혁명을 일으킬 준비가 되어 있다. 로봇과 AI 분야 전문가들은 아직 초기 단계라고 말한다. 인터넷 시대가 태동할 때 인터넷 관련 주식에 투자하는 것과 비슷하다. 그렇기 때문에 중장기적으로 로봇과 AI에 투자하기 위해 자본의 일부를 할당하는 것은 보람찬 아이디어가 될 수 있다. 로봇과 AI 분야에 투자하는 2가지 주요 방법은 다음과 같다. 로봇공학 및 AI 분야의 기업 주식을 매입하여 투자 포트폴리오를 구성하는 것이다. 그러나 이를 위해서는 적합한 기업을 조사, 분석, 선정하는 데 시간과 노력, 전문 지식이 필요하다. 또한 포트폴리오에 대한 모니터링과 관리가 필요하며, 매수 및 매도 브로커 수수료와 같은 관련 비용도 발생한다. 이러한 과정을 간소화할 수 있는 ETF(상장지수펀드)에 투자할 수 있다. ETF는 개별 주식으로 포트폴리오를 구성하는 것보다 낮은 수수료로 리서치, 분석, 주식 매수 및 매도를 포함한 모든 것을 처리한다.로봇공학과 AI를 위한 2개의 개별 ETF에 투자해야 한다고 생각할 수도 있지만, 그보다 더 간단하게 2가지 섹터를 함께 다루는 ETF에 투자하면 된다. 로봇과 AI 섹터를 결합한 ETF 3종목은 다음과 같다. 1. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETFGlobal X Robotics & Artificial Intelligence ETF(NASDAQ:BOTZ)는 로봇공학 및 AI의 부상으로 혜택을 받을 수 있는 전 세계 기업으로 구성된 글로벌 로봇공학 및 인공지능 테마 지수(Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic index)를 복제한다. BOTZ ETF는 미국 버전과 유럽 버전이 있다.총 연간 수수료는 0.50%이며, 배당금은 6개월마다 투자자들에게 분배된다. 2021년 11월 16일에 출시되었으며 아일랜드를 기반으로 한다. 1년 수익률은 26.29%이고, 45개 기업에 투자하며, 가장 비중이 높은 기업은 다음과 같다. 엔비디아 (NASDAQ:NVDA) 21.18% 인튜이티브 서지컬 (NASDAQ:ISRG) 10.65% ABB (ST:ABB) 8.57% 키엔스 (OTC:KYCCF) 유아이패스 (NYSE:PATH) 4.33% 다이나트레이스 (NYSE:DT) SMC 3.91% 다이후쿠 3.36%국가별 투자 분포는 다음과 같다. 미국 54.31% 일본 25.72% 스위스 10.62% 노르웨이 2.27% 영국 1.58% 핀란드 1.46% 기타 4.04%2. iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETFiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (NYSE:TECB)는 2020년에 시작되었고 배당금은 분기별로 지급된다. TECB ETF의 수수료는 0.40 %이며, 출시 이후 수익률은 10.80%다. TECB ETF는 로봇공학 및 AI 분야의 최첨단 제품 및 서비스 연구 및 개발에 종사하는 미국 상장 회사로 구성된 'NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough' 지수를 복제한다. 주요 종목은 다음과 같다. 엔비디아 6.51% 메타 플랫폼스 (NASDAQ:META) 5.62% 아마존 (NASDAQ:AMZN) 4.36% 머크 (NYSE:MRK) 4.28% 세일즈포스 (NYSE:CRM) 4.02% 알파벳 (NASDAQ:GOOGL) 4% 마이크로소프트 (NASDAQ:MSFT) 3.93% 넷플릭스 (NASDAQ:NFLX) 3.61% AMD (NASDAQ:AMD) 오라클 (NYSE:ORCL) 3.38%3. Invesco AI and Next Gen Software ETFInvesco AI and Next Gen Software ETF (NYSE:IGPT)는 2005년 6월에 출시되었고 수수료는 0.60%이다. 출시 이후 수익률은 15.26%이다. IGPT ETF는 'Stoxx World AC NexGen index'를 추종하며 자산의 90% 이상을 지수 구성 종목에 투자한다. 주요 포지션은 다음과 같다. 알파벳 (NASDAQ:GOOGL) 9.47% 메타 플랫폼스 8.59% 엔비디아 7.92% 어도비 (NASDAQ:ADBE) 7.08% AMD 6.73% 인튜이티브 서지컬 4.59% 퀄컴 (NASDAQ:QCOM) 4.58% 마이크론 (NASDAQ:MU) 인텔 (NASDAQ:INTC) 3.94% 키엔스 (TYO:6861) 2.98%