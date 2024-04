[나우가 간다] '인터배터리 2024' 현장, 배터리 산업의 미래

산업 현장의 생생한 모습을 담아내는 '나우가 간다'는 한경웨비나우가 운영하는 영상 콘텐츠입니다. 다양한 산업 현장을 직접 방문해 혁신적인 활동들과 숨겨진 이야기를 전달하며, 기술, 제조, IT 등 산업계에서의 최신 트렌드와 혁신 사례를 소개합니다.'나우가 간다'는 3월 6~8일 진행된 국내외 배터리 산업의 미래를 조망하는 산업 전시회 '인터배터리 2024'에 현장을 방문했습니다.LT정밀2차 전지 원통형 배터리 CAN, 각형 CAN, 리드 플레이트, 배터리 냉각장치 등 전기자동차 부품 제작CTNS배터리팩 커스터마이징을 통해 설계부터 양상까지 원스톱 서비스아하랩스스마트팩토리 전주기 데이터 통합 관리 솔루션 '데이터 캠프', 생산 품질 관리를 위한 AI모델 개발 운영 플랫폼 '리사'를 통해 제조 현장에서의 데이터 분석 제공한경웨비나우 webinow@hankyung.com