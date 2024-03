'갓연비'에 넓은 공간까지 대박…'이 車' 300만원 싸졌다 [신차털기]

르노코리아자동차는 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) XM3 E-TECH를 출시하면서 '하이브리드의 대중화'를 슬로건으로 내걸었다. 대중화의 '포인트'는 가격에서 찾았다. 르노코리아는 XM3 E-TECH의 RE 트림 가격을 지난 1월 기존 3165만원에서 2795만원까지 낮추는 승부수를 던졌다. 정부 공인 표준 연비는(17인치 휠 기준) 동급 대비 최고 수준인 ℓ당 17.4㎞다.이 전략은 시장에서 통했다. XM3 E-TECH의 지난달 판매량은 전년 동월 대비 161.3% 크게 늘었다. 올 1~2월 누적 판매량에서도 지난해 같은 기간(582대)보다 두 배 가까이 늘어난 1146대를 기록했다. XM3 E-TECH 인스파이어 트림으로 지난 11일 서울시 성북구부터 세종시까지 고속도로, 일반도로를 고루 거쳐 왕복 약 250㎞를 시승해봤다. 꽉 찬 기본기에 있을 건 다 있는 '실속왕'XM3 E-TECH의 첫인상은 '세련됐다'였다. SUV지만 투박하지 않고 쿠페형으로 뒤태가 날렵하게 떨어지는 모습 때문이다.여기에 소형임에도 불구하고 넉넉한 실내 공간도 인상적이다. 실내 공간 크기를 결정짓는 XM3 E-TECH의 휠베이스는 2720㎜로 동급 차량 코나(2660㎜), 니로(2700㎜)보다 넓다. 트렁크 또한 487ℓ로 동급 대비 최고 수준이다.앞 범퍼 쪽에 골드 컬러로 포인트를 줘서 자칫 밋밋할 수 있는 디자인에 특징을 줬다. 르노 아르카나의 최상위 트림에만 적용되던 디자인 패키지로, 르노코리아는 이를 XM3 E-TECH에도 특별 적용했다.실내 공간은 군더더기 없이 깔끔하다. 부족하지도, 넘치지도 않게 있어야 할 기능이나 사양은 모두 모아놓았다. 독특한 세로형 디스플레이도 눈길을 끈다. 조작하기도 쉬웠다. 메뉴가 직관적으로 표시돼 실수 없이 공조 장치나 미디어를 손쉽게 변경할 수 있었다. 이 밖에 자동 충전, 자동 실내 탈취 기능, 필터 등의 기능도 들어가 있다. 복합 연비 리터당 17.4km...군더더기 없는 성능동력계는 르노 그룹 F1 경주차에서 운영 중인 하이브리드 기술 노하우가 접목됐다. 구동 전기모터(36kWm)와 발전 기능을 겸하는 고전압 시동모터(15kW)로 구성된 듀얼 모터 시스템이 하이브리드에 최적화된 1.6ℓ 가솔린 엔진과 클러치가 없는 멀티모드 기어박스로 결합했다.이에 따라 높은 에너지 효율을 자랑하는데, XM3 E-TECH 하이브리드의 공인 복합 연비는 ℓ당 17.4㎞, 도심구간 연비는 ℓ당 17.5㎞, 고속도로 연비는 ℓ당 17.3㎞다.주행 성능도 제법이다. 고속 주행은 막힘 없이 안정적이었고, 저속 주행도 편안한 수준이다. 다만 브레이크를 힘 있게 꾹 눌러야 그제야 반응한다는 느낌은 받았다. 고속 주행 시 정숙성이 조용한 편은 아니었으나 도로 면의 충격은 제법 잘 흡수했다. 급 커브시에도 차량이 밀리지 않고 핸들을 꺾는 대로 잘 따라오는 편이었다.이 차는 시속 50㎞ 이하 도심구간에서는 최대 75%까지 전기차 모드로 주행할 수 있다. 하이브리드지만 배터리 용량과 운행 속도에 따라 100% 전기차 모드 선택이 가능하다.XM3 E-TECH는 전 트림에 오토 홀드, 어댑티브 크루즈 컨트롤(정차 및 재출발), 차간거리 경보시스템, 차선이탈 경보시스템(LDW), 차선이탈 방지 보조시스템(LKA), 오토매틱하이빔(AHL) 등의 주행 안전 및 편의 기능을 기본 장착했다. 이날 시승한 인스파이어 트림에는 고속화 도로 및 정체 구간 주행 보조(HTA) 기능이 있다.빨간불 신호에 잠깐 안전벨트를 풀었더니 차 시동이 자동으로 꺼지는 경험도 했다. 처음에는 당황했으나, 안전에 특히 신경 쓰고 있다는 인상을 받았다. 또 시승 차량은 애플 카플레이나 안드로이드 오토를 사용할 수 있었다. 다만 안드로이드 오토 사용 중 T맵과 음원 스트리밍 서비스를 같이 썼는데, 갑자기 음악이 꺼지는 현상이 일어나서 당혹스럽기도 했다르노코리아의 XM3 E-TECH는 올해 출시될 예정인 중형 하이브리드 SUV가 나오기 전까지 르노코리아의 실적을 책임질 볼륨 모델이다. 시승해보니 저렴하지만 있을 건 다 있어서 '실속 있는 엔트리카로 제격'이란 생각이 들었다. 가격은 친환경 차 세제 혜택을 반영해 △RE for all 2795만원 △인스파이어(INSPIRE) for all 3052만원이다.최수진 한경닷컴 기자 naive@hankyung.com