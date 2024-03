그룹 싸이커스(xikers) 헌터가 7일 오후 서울 서교동 신한pLay 스퀘어 라이브홀에서 열린 세 번째 미니앨범 'HOUSE OF TRICKY : Trial And Error(하우스 오브 트리키 : 트라이얼 앤 에러)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 'We Don't Stop(위 돈트 스톱)'은 멈추지 않고 앞을 향해 전진하는 싸이커스의 에너지를 표현한 곡이다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com