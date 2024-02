"미국이 낳고 한국이 키웠네"…美도 반한 '최고의 K치킨' 뭐길래

국내 치킨 프랜차이즈 BBQ 치킨이 프라이드치킨의 종주국 미국에서 맛을 인정받았다. 미국 음식 전문 잡지가 선정한 '가장 맛있는 프라이드 치킨'에 유수의 해외 브랜드를 제치고 선정됐다.제너시스BBQ 그룹은 BBQ 치킨이 미국 음식 전문 잡지 '테이스트 오브 홈(Taste of Home)'이 선정한 '최고의 프라이드 치킨'으로 선정됐다고 26일 밝혔다.테이스트 오브 홈은 1993년 발간된 음식 전문 매체로 구독자 수가 190만명에 달한다. 월평균 웹사이트 방문객은 2000만명 수준으로 미국 내 가장 인기 있는 요리 잡지 중 하나로 꼽힌다. 테이스트 오브 홈은 미국 전역의 치킨 패스트푸드 레스토랑 7곳을 찾아 후라이드 치킨을 시식해 순위를 매긴 끝에 BBQ를 최고의 프라이드 치킨으로 꼽았다.테이스트 오브 홈은 BBQ에 대해 "이름(BBQ·Best of the Best Quality)의 의미를 체감할 수 있는 치킨"이라며 "평가 대상 중 가장 촉촉한 속살과 담백하면서도 바삭한 튀김옷이 이상적인 조화를 이뤄 즐거운 맛을 제공했다"고 평가했다.테이스트 오브 홈은 최고의 윙(날개) 제품에서도 10개의 유명 치킨 브랜드 중 BBQ를 1등으로 꼽았다.BBQ 관계자는 "프랜차이즈와 치킨의 본국인 미국에서 가장 맛있는 치킨과 윙으로 평가받았다"고 의미를 부여했다.BBQ는 미국 캐나다 필리핀 등 57개국에서 700여 개 매장을 운영하고 있다. 미국의 경우 뉴욕, 뉴저지, 캘리포니아 등 27개 주에 진출했다.BBQ뿐 아니라 국내 치킨 프랜차이즈 ‘빅3’는 모두 내수시장 포화를 고려해 해외 공략에 공을 들이고 있다. 교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 대만 말레이시아 인도네시아 태국 미국 중국 아랍에미리트 등 7개국에