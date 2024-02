이통 3사와 삼성, SK하이닉스 등 국내 165개 기업 참여

SK텔레콤 KT, AI접목한 신기술·UAM 전면으로 내세워

LG유플러스 임직원 참관단 구성해 트렌드 탐색 나서

사진=연합뉴스

SK텔레콤, '텔코 LLM' 활용한 다양한 기술 선봬

사진=연합뉴스

KT, 실생활 적용 '초거대 AI'…지능형 UAM 시스템 전시

사진=연합뉴스

LG유플 "6G 시대 위한 차세대 AI · ICT 트렌드 집중 탐색"

사진=REUTERS

세계 최대 통신 행사 모바일월드콩그레스(MWC) 2024가 26일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막했다. 오는 29일까지 진행되는 행사에는 국내 이동 통신3사와 삼성전자, SK하이닉스 등 총 165개의 국내 기업이 참여해 신기술을 선보일 예정이다.MWC2024 주제인 '미래가 먼저다(Future First)에 맞게 국내 이통사는 인공지능(AI)을 접목한 차세대 기술과 도심항공교통(UAM) 등을 전면으로 내세웠다. UAM는 도심 교통 체증을 해결할 떠오르는 차세대 교통수단이다. 김영섭 KT 대표, 유영상 SK텔레콤 대표, 황현식 LG유플러스 대표 등 이통3사 최고경영자(CEO)들도 총출동했다.SK텔레콤은 '새로운 변화의 시작, 변곡점이 될 AI'를 주제로 피라 그란 비아(Fira Gran Via) 3홀 중앙에 약 300평(992㎡) 규모의 대형 전시장을 열었다. 핵심 키워드는 통신 사업에 특화된 '텔코 거대언어모델(LLM)'이다.SK텔레콤은 챗봇이 구현된 버추얼 에이전트, AI 기반의 스팸·스미싱 필터링 시스템, AI 콜센터(AICC) 등을 소개한다. 기존 통신업의 로직과 지식을 학습한 특화 LLM을 통해 신규 서비스는 물론 가입자 관리·마케팅 등 영역에도 활용할 수 있다. 이와 함께 텔코 LLM을 활용해 기존 AI 기반 실내외 유동 인구를 분석하는 위치 데이터 분석 플랫폼 '리트머스 플러스'와 'AI 퀀텀 카메라(Quantum Camera)'를 선보였다. AI퀸텀 카메라는 포착된 주체의 행동과 동작을 분석하는 기술로 이를 통해 재난환경·로봇·보안·의료 등 공공 분야에 활용될 수 있다.미디어와 의료 등 생활 속에서 활용되는 AI 기술도 전시했다. 반려동물 AI 진단 보조 서비스 '엑스칼리버(X Caliber)'와 미디어 가공 및 콘텐츠 품질향상 플랫폼 'AI 미디어 스튜디오', 비전 AI를 활용한 바이오 현미경 '인텔리전스 비전(Intelligence Vision)' 등이 전시관 내 마련됐다. 또한 조비 에비에이션과 협력해 제작된 도심항공교통(UAM) 기체 목업(mockup)을 통해 관람객들은 전면 대형 LED 화면을 통해 UAM 서비스를 미리 경험해 볼 수 있다. 이뿐만 미래 AI 인프라의 핵심 중 하나로 꼽히는 AI 데이터센터(DC) 관련 주요 기술들도 시연됐다.이번 MWC24에서 SK텔레콤은 텔코 LLM을 본격적으로 개발할 계획을 가지고 도이치텔레콤, 이앤(e&)그룹,싱텔그룹, 소프트뱅크와 글로벌 텔코 AI 얼라이언스(GTAA) AI 거대언어모델(LLM) 공동 개발 및 사업 협력을 수행할 합작법인 설립 계약을 체결했다.SK텔레콤 관계자는 "이번 전체적인 컨셉이나 행보가 AI에 맞춰져 있는 만큼 AI가 메인이고 또한 5개사의 협력을 통해 GTAA를 중심으로 LLM을 사업화 할 계획" 이라며 "전시를 통해 단순히 기술을 전시하는 것을 넘어 글로벌 파트너들과의 협력을 모색할 방침"이라고 말했다.KT는 '미래를 만드는 디지털 혁신파트너 KT'를 주제로 전시관을 열었다. UAM 체험 공간이 마련되어 있는 'NEXT 5세대(5G)'와 실생활에 사용할 수 있는 AI 신기술을 선보이는 'AI 라이프(LIFE) 존 등 총 2개의 테마 존을 구성했다.먼저 NEXT 5G 존에는 항공망에 특화된 네트워크 기술을 적용한 UAM 체험 공간을 통해 AI로 안전하게 UAM 교통을 관리하는 지능형 교통관리 시스템(UATM)을 볼 수 있다. KT는 교통에 디지털 트윈을 접목한 'UAM 교통 트윈'으로 편리성과 보안성을 더해진 기술을 선보였다. KT는 UAM의 비행경로에 안정적인 5G 항공 통신 서비스를 제공하는 스카이 패스(Skypath) 기술과 함께 위성 연계형 '초 커버리지 다중 연결 네트워크'인 스카이넷(SkyNet), UAM 탑승객에게 고품질 통신이 가능하게 만든 미래형 중계기 기술인 'RIS(Reconfigurable Intelligent Surface)' 등의 체험존을 마련했다.또한 유무선 모든 네트워크에서 서비스 해킹을 원천적으로 방지하는 양자암호통신(QKD) 장비를 준비해 관람자들이 직접 동작 원리를 체험할 수 있도록 했다. 네트워크 전력 절감 부스(Telco Net-Zero)에서는 통신 사업자 관점에서의 미래 넷제로(Net-Zero)의 이상적인 전략 방향과 더불어 텔코향 서버 전력절감기 술과 액침 냉각기술 등을 선보였다.AI 라이프 존에서는 실생활에 사용할 수 있는 초거대 AI가 적용된 기술을 제시했다. '생성형 AI 협력(Generative AI Alliance)' 섹션에서는 거대언어모델(LLM)이 적용된 AI 반도체, 소버린 AI(Sovereign AI) 사례 등 초거대 AI 협력 모델을 선보인다. KT와 나스미디어의 공동 연구로 KT 거대언어모델(LLM)이 사용자가 머무는 콘텐츠의 맥락을 정확하게 파악해 최적의 광고를 추천하는 'AI 문맥 맞춤 광고 서비스'를 볼 수 있다. '온디바이스 지능형 사물인터넷(AIoT)’에서는 공유 킥보드, 전기차 충전기, 택시용 스마트 사이니지에 적용된 온디바이스 AIoT 블랙박스(EVDR) 기술을 체험할 수 있다.LG유플러스는 따로 전시관을 마련하지 않았지만, 임직원 참관단을 구성해 AI·(정보통신기술) ICT 트렌드 탐색에 나섰다. 황현식 LG유플러스 대표와 함께 정수헌 컨슈머부문장, 권준혁 NW부문장, 권용현 기업부문장, 황규별 최고데이터책임자(CDO), 이상엽 최고기술경영자(CTO) 등 주요 경영진이 참석한다.LG유플러스 임직원 참관단은 5.5G·6G, AI 등 핵심 기술과 트렌드를 집중적으로 탐색할 계획이다. 지난 23일 LG유플러스는 노키아와 가상화 기지국 장비 생존성을 강화하는 6G 클라우드 기술 검증에 성공했다고 밝히며 다가오는 6G 시대를 대비할 방침을 세웠다.MWC2024에 통신사뿐 아니라 세계 기술을 선도하는 마이크로소프트, 인텔, 화웨이 등 세계 2500여개 유수의 기업들이 참석하는 만큼 서비스와 상품 전시 외에 AI 기반 솔루션, 5G 기반 산업 혁신, 확장현실(XR)·메타버스를 통해 새로운 사업 기회를 발굴하는 데 주력할 예정이다. 또한 구글(빅테크)과 아마존웹서비스(정보기술 서비스), 해외통신사 등 다양한 영역의 파트너사들과 미래 협력 방안을 의논할 계획이다.유지희 한경닷컴 기자 keephee@hankyung.com