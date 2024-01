가수 하현상 /사진=웨이크원 제공

가수 하현상이 두 번째 단독 콘서트를 성료하며 팬들에게 잊지 못할 감동과 추억을 선물했다.하현상은 지난 13~14일 양일간 서울 방이동 올림픽공원 올림픽홀에서 단독 콘서트 '위드 올 마이 하트(With All My Heart)'를 개최했다.'위드 올 마이 하트'는 지난해 9월 성황리에 마친 첫 번째 콘서트 투어 '타임 앤 트레이스(Time and Trace)' 이후 하현상의 이름을 건 두 번째 단독 공연이다. 시야제한석까지 초고속 전석 매진을 기록할 만큼 음악 팬들의 뜨거운 관심 속에 진행됐다.하현상은 이날 추운 계절과 잘 어울리는 '겨울이 오면'으로 공연의 포문을 열었다. 이어 지난 8일 발매한 EP 4집 '위드 올 마이 하트'의 무대를 첫 공개했다. 타이틀곡 '사랑이라고 말해줘'로 간절한 고백을 풀어내기도 하고, 수록곡 '페인(Pain)'으로는 현장을 찾은 이들에게 위로를 건넸다.등장과 함께 연거푸 노래를 선보인 하현상은 "지난해 이후 두 번째 단독콘서트로 인사드린다. 공연장이 달라졌는데, 많이 찾아주셔서 감사하다"며 "그만큼 부담을 갖고 열심히 준비했다. 무엇보다 '사랑이라고 말해줘'와 '페인'처럼 새로운 곡을 보여드릴 수 있어 기쁘다"고 속내를 밝혔다.이어 하현상은 '던(Dawn)', '심야영화', '불꽃놀이', '매직(MAGIC)', '등대', '시간과 흔적' 등 발매 이후 현재까지 꾸준한 사랑을 받고 있는 역대 타이틀곡들로 무대를 다채롭게 채웠다. 뿐만 아니라 '파랑 골목', '세임 올드 송(Same Old Song)', '데려가 줘', '어 북 오브 러브(A book of love)' 등 하현상만의 음악 세계를 오롯이 느낄 수 있는 명품 수록곡들로 감성 충만한 공연을 만들었다.특히 무대가 끝날 때마다 앨범 작업을 하며 느꼈던 감정들과 경험들, 곡 관련 다양한 키워드의 이야기들을 풀어내며 팬들의 궁금증을 해소시켜줬다. 또 매 노래 건반과 기타 등 악기 세션을 직접 소화해 특별함을 더했다.하현상은 공연 말미 EP 4집의 또 다른 타이틀곡 '서로가 없는 곳'과 수록곡 '눈꽃'을 선보이며 공연의 마지막을 아름답게 장식했다.하현상은 "앨범명과 공연 타이틀처럼 말 그대로 진심을 담아 솔직한 노래들을 들려드리고 싶었다. 늘 거짓 없는 깊고 솔직한 마음으로 열심히 음악을 하겠다"고 각오를 밝혔다. 그러면서 "오래 전부터 저를 지켜봐 주시던 분들도, 새롭게 찾아오신 분들도 다음에 또 찾고 싶은 공연을 하고 싶다. 제 노래로 위로와 용기, 따뜻한 마음 받아 가길 바란다"며 다음 만남을 기약했다.하현상은 그간 축적된 경험과 내공을 바탕으로 업그레이드된 무대 장악력을 드러냈으며, 섬세한 공연 진행을 통해서는 현장 관객들의 마음을 완벽히 사로잡았다. 또 음악적 변화와 도전이 느껴지는 세트리스트로 하현상 만의 감성을 전달했고, 신곡 무대를 통해서는 현장에서만 느낄 수 있는 특별한 감동까지 더했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com