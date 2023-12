그룹 뉴진스 /사진=어도어 제공

그룹 뉴진스(NewJeans)가 올해 K팝 여성 아티스트 중 가장 많은 앨범을 판매하며 음원과 음반 부문에서 모두 두각을 드러냈다.써클차트가 최근 발표한 앨범 판매량 리뷰에 따르면 뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)의 앨범들은 지난 1월 1일부터 12월 16일까지 총 439만 9019장 팔렸다. 이로써 뉴진스는 K팝 여성 아티스트 가운데 2023년 누적 판매량 점유율 1위(15.4%)를 차지했다.이는 세 장의 앨범으로 이뤄낸 성과다. 뉴진스는 지난해 8월에 발매된 데뷔 앨범 '뉴 진스(New Jeans)'와 올해 1월에 선보인 싱글 앨범 'OMG', 7월에 공개된 두 번째 EP '겟 업(Get Up)' 전부 ‘밀리언셀러'를 달성시키는 저력을 발휘했다. 특히 '겟 업'은 지난달까지 199만장 이상 팔려 '더블 밀리언셀러'를 눈앞에 두고 있다.음원 차트에서도 막강한 존재감을 보여줬다. 올해 1분기 내내 국내 주요 음원 차트 1~3위가 뉴진스의 곡('디토', 'OMG', '하입 보이')이었고, 하반기에도 '슈퍼 샤이(Super Shy)'와 'ETA'가 국내외 차트를 강타했다. 신곡과 전작 구분 없이 고르게 사랑받는 뉴진스의 노래들은 지금까지도 차트 상위권 포진하며 인기 롱런 중이다.이러한 성과를 바탕으로 뉴진스는 '2023 MAMA 어워즈', 'MMA2023', '2023 AAA' 등 국내 주요 연말 시상식에서 대상을 휩쓸고 있고, 미국 3대 음악 시상식 중 하나인 '빌보드 뮤직 어워드'에서 K팝 걸그룹 최초로 수상했다.한편 뉴진스는 30일에 방송되는 일본 TBS의 '일본 레코드 대상'과 31일 미국 ABC방송 '딕 클라크스 뉴 이어스 로킹 이브 위드 라이언 시크레스트 2024(Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2024)'에 출연한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com