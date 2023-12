1월 8일 새 앨범 '본 투 비' 발매

오프닝 트랙 뮤직비디오 선공개

그룹 ITZY /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 있지(ITZY)가 새 앨범 오프닝 트랙 '본 투 비(BORN TO BE)' 뮤직비디오를 공개하며 '본 투 비 무대 장인'의 화려한 컴백을 알렸다.있지는 내년 1월 8일 오후 6시 새 앨범 '본 투 비'를 발매한다.JYP엔터테인먼트는 타이틀곡 '언터처블(UNTOUCHABLE)', 수록곡 '본 투 비', '미스터 뱀파이어(Mr. Vampire)'의 뮤직비디오와 멤버 전원 솔로 트랙 비디오까지 총 8편의 콘텐츠를 공개하는 풍성한 프로모션 소식을 알렸다.지난 18일 '핫 & 와일드' 콘셉트가 제대로 녹아든 1번 트랙 '본 투 비' 뮤직비디오가 베일을 벗었다. '본 투 비'는 일렉트로 댄스곡으로 도전적이고 진취적인 메시지를 그룹 고유의 당당함으로 풀어냈다. '본 투 비 와일드 앤 프리'라는 가사처럼 자유롭게 태어난 세상에서 원하는 대로 나아가겠다는 당찬 포부를 전한다.뮤직비디오는 K팝 대표 안무가 최영준이 작업했고 다인원 댄서가 함께 한 메가 크루 퍼포먼스가 등장해 있지의 특장점인 파워풀한 에너지와 안무 소화력을 돋보이게 했다. 동굴, 화산, 암석을 연상케 하는 대형 조형물과 화려한 LED 효과에 더해진 역동적 군무는 보는 이들에게 짜릿한 전율을 선사했다. 있지는 스테이지를 압도하는 카리스마와 폭발적 퍼포먼스로 'K팝 대표 퍼포머' 진면모를 드러냈다.'강렬한 불맛'을 자부하는 신보 '본 투 비'에는 타이틀곡 '언터처블'을 필두로 '본 투 비', '미스터 뱀파이어', '다이너마이트(Dynamite)'와 멤버 솔로곡 '크라운 온 마이 헤드(Crown On My Head, 예지)', '블러썸(Blossom, 리아)', '런 어웨이(Run Away, 류진)', '마인(Mine, 채령)', '옛, 벗(Yet, but, 유나)', 마지막 트랙 '에스컬레이터(Escalator)'까지 총 10곡이 실린다.타이틀곡 '언터처블'은 전작 '킬 마이 다웃(KILL MY DOUBT)'에 수록된 '논 오브 마이 비즈니스(None of My Business)', 트와이스 나연의 솔로 데뷔곡 '팝!(POP!)'을 작사한 이스란과 K팝 히트곡 작사가 방혜현이 가사를 썼고 정국, 레드벨벳, 투모로우바이투게더와 작업한 마리아 마르쿠스(Maria Marcus)가 합세해 완성했다.여기에 심은지, 이우민 'collapsedone', 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), 셀라(SELAH), 마치 (MRCH) 등 유수 작가진이 새 앨범 크레딧에 이름을 올렸고, 있지 멤버들이 본인의 첫 솔로곡 작사, 작곡에 참여해 개성을 더했다.있지는 오는 2월 24, 25일 서울 송파구 잠실실내체육관에서 단독 콘서트를 개최하고 두 번째 월드투어 '본 투 비'에 본격 돌입한다. 올해 4월 전 세계 16개 지역 20회 규모에 달하는 첫 번째 월드투어 '체크메이트(CHECKMATE)'를 통해 글로벌 존재감을 빛낸 이들은 새로운 월드투어로 인기 상승세를 이어갈 것으로 기대를 모은다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com