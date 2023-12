가수 백호 /사진=플레디스엔터테인먼트 제공

가수 백호가 음악 서바이벌 오디션 프로그램 심사위원에 발탁됐다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 "백호가 내년 상반기 방송 예정인 Mnet '빌드업 : 보컬 보이그룹 서바이벌'(이하 '빌드업')의 심사위원으로 출연한다"고 12일 밝혔다.'빌드업'은 장르에 상관없이 보컬에 자신 있는 실력자들이 모여 최고의 보이그룹 데뷔에 도전하는 서바이벌 오디션 프로그램이다. 이를 통해 백호는 K팝 오디션 프로그램의 심사위원으로 데뷔한다.그룹, 솔로, 뮤지컬 등 전방위로 활약하는 백호는 발라드, 댄스, 록, 알앤비(R&B) 등 곡의 장르와 분위기에 따라 목소리 쓰임에 변화를 꾀할 줄 아는 탄탄한 보컬 실력의 소유자다. 최근에는 디지털 싱글 프로젝트 '더 베드 타임(the [bæd] time)'을 통해 팝 알앤비 장르의 '왓 아 위(What are we, Feat.박지원 of 프로미스나인)'를 발표하며 폭넓은 음악적 스펙트럼을 재차 입증했다.전작 '엘리베이터'로 많은 사랑을 받았을 만큼 퍼포먼스와 무대 매너도 탁월한 백호가 '빌드업' 심사 과정에서도 보컬뿐 아니라 무대 센스와 퍼포먼스에 대한 예리한 지적과 '꿀팁'으로 참가자들의 실력 향상에 도움을 줄 지 기대가 모인다.백호는 "최고의 보컬 보이그룹 탄생에 심사위원으로서 동참하게 돼 영광"이라며 "새로운 감각과 관점을 바탕으로, 참가자들의 열정에 못지않은 열정적이면서도 건설적인 심사를 통해 참가자들이 재능을 최대한으로 발휘하고 더욱 성장할 수 있도록 돕겠다"고 소감과 각오를 전했다.'빌드업'은 내년 상반기에 방송될 예정으로, 배우 이다희가 MC를 맡고 백호를 비롯해 이석훈, 비투비 서은광, 마마무 솔라, 레드벨벳 웬디 등이 심사위원으로 활약한다.한편 지난 7일 발표된 백호의 싱글 '왓 아 위'는 국내 주요 음원 사이트 벅스 실시간 차트에서 1위(12월 7일 오후 7시 기준)를 찍고, 싱가포르 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 1위에 올랐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com