"평소에 사이 좋지 않은 친오빠 벌 받게 하려고"

평소 사이가 좋지 않은 친오빠를 벌 받게 하려 약 보름에 걸쳐 자신에 대한 허위 살인 예고 글을 올린 20대 여성이 실형을 선고받았다. 해당 여성의 허위 게시물로 인해 낭비된 경찰 인력만 215명인 것으로 전해졌다.창원지법 형사4단독(재판장 강희경)은 위계공무집행방해 및 무고, 명예훼손 등 혐의로 재판에 넘겨진 A(21) 씨에게 징역 1년 4개월을 선고했다고 5일 밝혔다. A 씨는 지난 8월 30일부터 9월 13일까지 경남 김해시의 주거지에서 온라인상에 약 50회에 걸쳐 자신에 대한 허위 살인 예고 글을 올린 혐의를 받고 있다.조사 결과 A 씨는 사이가 좋지 않던 친오빠 B 씨를 처벌받게 하기 위한 목적으로 B 씨의 휴대전화 등을 이용, 명의를 도용해 이 같은 일을 벌인 것으로 확인됐다.그는 자신에 대한 허위 살인 예고 글을 올리면서 '경찰에 신고하면 경찰관까지 죽인다'고도 적었다.A 씨는 당시 신고를 받고 출동한 경찰에게 '친오빠가 의심된다', '아무리 친오빠이지만 이런 위험한 글을 올린 것에 대해 법적인 처벌을 받아야 한다'는 등의 진술을 했다.A 씨의 허위 글로 전국 경찰서 112 순찰팀, 형사팀, 여성청소년수사팀 등 총 215명의 경찰 인력이 불필요하게 낭비됐다.또한, A 씨는 해당 사건 외에도 별도의 명예훼손과 사기 혐의로 기소돼 재판받았다. 그는 다른 사건으로 경찰에 수사를 요청해 사건 담당 수사관 C 씨가 배정됐는데, C 씨의 연락처를 저장해 뒀다가 지난 3월 자신의 대학 선배에게 C 씨의 카카오톡 프로필 사진을 보여주며 'C 씨와 사귀는 사이이고 강제로 성관계를 당해 임신했다. 임신중절 수술을 했다'는 취지로 거짓말을 한 혐의를 받는다.또 지난 7월 자신의 주거지에서 계좌이체를 해주겠다며 음식을 주문하고서는 값을 지불하지 않은 혐의도 받고 있다.재판부는 "위계공무집행방해는 경찰력을 낭비하고, 무고는 죄 없는 상대방을 위험에 빠뜨리게 하는 것으로 모두 엄히 처벌해야 할 필요성이 있다"고 꼬집었다. 이어 "범행 내용에 비춰 그 죄질이 매우 좋지 않은 점, 형사처벌 전력은 없는 점 등을 고려해 형을 정했다"며 징역 1년 4개월을 선고했다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com