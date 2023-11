[주니어 생생영어] 월드컵 16강 오른 태극전사들 황희찬~ GOAL!!

축구를 좋아하는 주니어 생글생글 독자라면 10월과 11월은 국가 대항 축구 경기를 보느라 바쁜 시기일 거예요. 10월에는 항저우 아시안 게임에 참가한 우리나라 U-23(under-23, 23세 이하) 남자 국가대표팀이 금메달을 땄어요. 또 성인 남자 국가대표팀은 서울과 수원에서 각각 튀니지, 베트남과 A 매치 평가전을 치렀어요. 11월에는 중국, 싱가포르와 ‘2026 FIFA 월드컵’ 아시아 2차 예선 경기를 치를 예정입니다. 그래서 오늘은 영어 축구 해설을 살펴볼까 해요. ‘2022 카타르 월드컵’에서 대한민국 국가대표팀이 포르투갈을 2:1로 이기고 본선 16강에 진출했었죠? 포르투갈에 선제골을 내줬지만, 김영권 선수가 동점골을 넣고, 다시 후반 추가 시간에 손흥민 선수의 드리블과 패스에 이어 황희찬 선수가 멋진 역전 골을 뽑아내는 장면을 골랐어요. FIFA 홈페이지에 있는 하이라이트 영상을 참고했어요.#1.Portugal on the front foot now.Korean Republic scrambling to get back.And they didn’t get back in time.And they’re behind early in the game.Ricardo Horta!What a way to announce your arrival at the World Cup!#2.It comes and there’s an opportunity here for an equalizing goal.Korea Republic right back in the match.Portugal not dealing with the set play.#3.Maybe a chance to break.Maybe a big opportunity.Still a lot to do.Son striding forward.Son still going.Support arriving Awwww, They scored.They’ve only gone and done it.It’s absolutely extraordinary. 축구처럼 빠르고 박진감 넘치는 스포츠를 중계하는 해설자는 완벽한 문장으로 말하지 않을 때가 많아요. 주어나 동사 등을 자주 생략하고 말하죠. Korean Republic scrambling to get back도 Players of Korea Republic are scrambling to get back을 뜻하는 말이에요. They didn’t get back in time에서 they는 누구일까요? 포르투갈의 공격을 저지해야 할 한국 수비수들을 가리키는 것입니다. 우리 진영으로 제때 돌아오지 못해서 골을 먹은 거예요. get back은 주로 집에 돌아온다는 뜻이죠. What은 감탄할 때 많이 쓰는 단어입니다. 주로 what a 뒤에 명사를 붙여요. 궁금해서 물어보는 것이 아니랍니다. 두 번째 장면에서 나오는 동사 equalize는 ‘동등하게 하다’ ‘동점 골을 넣는다’는 뜻입니다. 그러니까 equalizing goal은 상대편과 나를 동등하게 만드는 골, 즉 동점골을 가리켜요. equalizer라고도 해요.by 문혜정 기자