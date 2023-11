버추얼 아이돌 그룹 '메이브', 타이틀곡 'What's My Name' MV 티저 공개

넷마블(대표 권영식, 도기욱)은 메타버스엔터테인먼트(대표 서우원)에서 제작한 버추얼 아이돌 'MAVE:(메이브)'의 첫 번째 EP 앨범 타이틀곡 'What's My Name'(왓츠 마이 네임)의 뮤직비디오 티저 영상을 공식 SNS에 공개했다.티저 영상은 이디피아에서 현실 세계로 넘어온 메이브의 스토리를 직관적으로 보여준다. '왓츠 마이 네임' 뮤직비디오는 이디피아와 현재가 반복적으로 오버랩되며, 메이브 멤버가 '진정한 나'를 찾아가는 과정을 보여줄 예정이다.또한, 티저를 통해 타이틀곡 왓츠 마이 네임의 하이라이트와 퍼포먼스 일부가 공개됐으며, 멤버들의 업그레이된 비주얼과 액션을 확인할 수 있다.메이브의 첫 번째 EP 앨범 'What's My Name' 전곡 음원과 타이틀곡 뮤직비디오 본편은 오는 30일 오후 6시 음원 사이트를 통해 공개된다.메타버스엔터테인먼트와 카카오엔터테인먼트가 협업한 '메이브'는 감정의 자유를 찾아 미래에서 온 4명의 아이들이 2023년 지구에 불시착했다는 이색적인 세계관을 내세운 아이돌 그룹이다. 자세한 정보는 공식 사이트를 통해 확인할 수 있다.