"스마트워치로 스트레스 분석…딱맞는 '힐링비트' 들려주죠"

신진서, 쉬하오훙에게 설욕…삼성화재배 월드바둑 8강 선착

신민준·강동윤·김승진은 16강서 중국 기사에 패해 탈락 한국 랭킹 1위 신진서 9단이 삼성화재배 2연패를 향해 순항했다. '디펜딩 챔피언'인 신진서는 19일 경기도 고양시 삼성화재 글로벌 캠퍼스에서 열린 2023 삼성화재배 월드바둑 마스터스 16강전 첫째 날 경기에서 대만의 쉬하오훙 9단에게 208수 만에 백 불계승했다. 신진서는 지난달 끝난 항저우 아시안게임(AG) 바둑 개인전 준결승에서 쉬하오훙에게 예상치 못한 패배를 당해 동메달에 그쳤다. 쉬하오훙은 결승에서도 중국의 커제 9단까지 꺾고 금메달을 획득하는 쾌거를 이룩했다. 50여일 만에 다시 쉬하오훙을 만난 신진서는 초반부터 실리에서 앞선 뒤 상변의 흑 진영에 침투한 뒤 타개에 성공해 승부를 결정지었다. 신진서는 쉬하오훙과 통산 상대 전적에서도 4승 1패로 앞섰다. 그러나 이날 함께 16강전에 나선 다른 한국 선수들은 모두 중국 기사에게 패해 탈락했다. 신민준 9단은 중국 랭킹 1위 구쯔하오 9단에게 패했고, 강동윤 9단은 쉬자양 9단에게 불계패했다. 기대를 모은 신예 강자 김승진 4단은 역시 중국의 딩하오 9단과 중반까지 팽팽한 접전을 펼쳤으나 막판 고비를 넘지 못하고 불계패했다. 20일 같은 장소에서 열리는 16강전 둘째 날 4경기는 모두 한중 대결이 펼쳐진다. 김명훈 vs 황윈쑹 9단, 김누리 4단 vs 롄샤오 9단, 박정환 9단 vs 탄샤오 9단, 한웅규 9단 vs 셰얼하오 9단의 대결로 8강 진출자를 가린다. 삼성화재배 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 제한 시간은 각자 2시간에 1분 초읽기 5회다. /연합뉴스