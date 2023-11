에이프릴바이오, APB-R3 논문 게재…강력한 IL-18 차단제

에이프릴바이오는 IL-18과 관련된 염증 질환 치료제로 개발중인 APB-R3의 동물실험 결과를 두 편의 국제 학술지에 게재했다고 13일 밝혔다.APB-R3는 IL-18 결합단백질로서 IL-18에 대한 억제인자로 알려져 있다. IL-18 발현이 증가한 PSC(Primary Sclerosing Cholangitis, 원발성 경화성 담관염) 동물모델에서APB-R3의 PSC 개선효과가 있음을 밝혀냈다.PSC는 간과 담관 주변의 염증과 섬유증이 진행돼 심각한 간경변과 높은 사망률을 유발하는 만성질환이다. 현재까지 PSC에 대한 효과적인 의학적 치료법이 개발되지 않아 의료적 필요가 급한 상황이다.APB-R3는 PSC의 주요 진단 지표를 감소시키고 담도 손상을 억제하며 담도 주변의 섬유증을 개선시켰다. 또한 IL-18 신호를 차단함으로써 지방조직의 기능저하를 유발하는 SASP(Senescence Associated Secretory Phenotype, 노화 연관 분비 표현형) 표지자를 감소시켰다.PSC 쥐 모델의 담도 손상을 효과적으로 완화시키는 것을 입증했으며, 이는 임상시험을 위한 유망한 치료제로서의 가능성을 보여준다(Disruption of IL-18 signaling via engineered IL-18BP biologics alleviates experimental cholestatic liver disease, D.H, Kim et al. Biomedicine & Pharmacotherapy).에이프릴바이오는 또 다른 연구를 통해 APB-R3의 MAS(Macrophage Activation Syndrome, 대식세포 활성화 증후군) 및 AD(Atopic Dermatitis, 아토피 피부염)의 동물모델에서도 치료효과를 확인했다.MAS 동물모델에서 APB-R3는 간 염증 및 비장비대를 완화시켰으며 대식세포를 지속적으로 활성화시키는 사이토카인을 감소시켰다. 아토피 피부염 동물모델에서는 APB-R3 투여에 의해 피부 염증이 억제됐고 아토피 피부염에서 흔히 나타나는 홍반, 각질 생성을 감소시켰다(Albumin-binding recombinant human IL-18BP ameliorates macrophage activation syndrome and atopic dermatitis via direct IL-18 inactivation, Y.S. Jang et al. Cytokine). IL-18은 MAS 환자에서 높은 수준으로 유지되는 것으로 알려져 있다. 다른 염증성 사이토카인 생성을 자극하고, 대식세포의 활성을 촉진함으로써 MAS의 주요 원인이다.다른 염증성 질환인 아토피피부염도 마찬가지로 환자들은 피부와 혈액에서 높은 IL-18 발현을 보인다. 특히 IL-18은 IL-4 및 IL-13 유도와 IgE 생성을 촉진해 알츠하이머병(AD) 발병에 기여하는 Th2 면역반응을 촉진한다. 따라서 에이프릴바이오는 APB-R3를 IL-18 매개 염증성 질환을 치료하는 데 적용할 수 있는 새로운 강력한 IL-18 차단제로 보고했다.APB-R3는 올해 9월 호주에서 임상 1상 투여를 마치고 현재 데이터 분석 중에 있다. 회사 관계자는 “APB-R3의 효능을 이번 논문게재를 통해 입증했으며 임상 1상 결과가 나오는 대로 시장에 알리겠다”며 “좋은 데이터가 공개된다면 현재 추진중인 기술수출도 한층 수월하게 이루어질 수 있을 것”이라고 말했다.김유림 기자 youforest@hankyung.com