그룹 멋진녀석들 /사진=DNA엔터테인먼트 제공

그룹 멋진녀석들이 5개월 만에 초고속 컴백한다.멋진녀석들은 6일 정오 주요 음원 사이트를 통해 싱글 앨범 '청춘기록 제2화 : 연(靑春記錄 第2話 : 深, RECORD OF YPUTH EP.2_DEEPLY)'를 발매한다.신보는 청춘기록 시리즈의 두 번째 이야기로, 서로 잘 알지 못하는 두 남녀가 운명같이 만나 깊은 사랑을 나누며 후회없는 시간을 보내자는 내용을 담고 있다.타이틀곡 '딥하게(DEEP IN LOVE)'는 베토벤의 '운명'으로 시작해 리드미컬한 기타 리프와 브라스, 단순하지만 견고한 드럼 리듬, 펑키한 베이스까지 한데 이루어진 곡이다. 펑크와 힙합의 절묘한 조화로 모든 세대가 즐기기 좋고, 지금까지와는 다른 모습으로 힙하게 돌아온 멋진녀석들의 매력을 한껏 느껴볼 수 있다.앨범에는 '딥하게' 스페드 업(SPED UP) 버전도 수록된다.한편 멋진녀석들은 아리랑TV '심플리 케이팝' 출연에 이어 북미 투어를 위해 오는 10일 미국 덴버로 출국한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com