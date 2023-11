[가요소식] BTS 정국 '스탠딩 넥스트 유' 티저 공개

세븐틴 일본 빌보드 4관왕동방신기·빅마마 20주년 기념 공연 ▲ BTS 정국 신곡 티저 공개 = 방탄소년단(BTS) 정국의 솔로 앨범 '골든'(GOLDEN)의 타이틀곡 뮤직비디오 티저가 공개됐다. 2일 소속사 빅히트뮤직에 따르면 정국은 하이브 레이블즈 공식 SNS에 타이틀곡 '스탠딩 넥스트 투 유'(Standing Next to You) 뮤직비디오 티저 영상을 게재했다. 영상에서 정국은 검은 날개를 달고 등장해 고풍스러운 무대를 배경으로 댄서들과 퍼포먼스를 펼친다. 솔로 앨범 '골든'은 오는 3일 오후 1시 전 세계 동시 발매된다. ▲ 일본 차트 휩쓰는 세븐틴 = 그룹 세븐틴이 빌보드 재팬 4관왕을 차지했다고 2일 소속사 플레디스 엔터테인먼트가 밝혔다. 지난 1일 발표된 최신 차트에 따르면 세븐틴은 빌보드 재팬 '아티스트 100' 1위에 올랐고, 미니 11집 '세븐틴스 헤븐'(SEVENTEENTH HEAVEN)으로 '핫 앨범', '다운로드 앨범', '톱 앨범 세일즈' 차트 1위를 기록했다. 특히 미니 11집은 '톱 앨범 세일즈' 차트 집계에서 54만8천550장이 판매된 것으로 기록됐다. 세븐틴은 앞서 미니 11집으로 오리콘 주간 앨범 랭킹에서도 1위를 차지했다. ▲ 동방신기 데뷔 20주년 기념 콘서트 = 그룹 동방신기가 오는 12월 단독 콘서트를 연다고 소속사 SM엔터테인먼트가 밝혔다. 동방신기는 내달 30~31일 이틀간 '2023 동방신기 콘서트 20&2'(2023 TVXQ! CONCERT 20&2)를 개최한다. 이번 공연은 2019년 이후 약 4년 9개월 만에 열리는 국내 대면 공연으로, 동방신기는 팬들과 함께 데뷔 20주년을 기념할 예정이다. 동방신기는 내달 26일 정규 9집을 발매하고 다양한 활동을 펼칠 계획이다. ▲ 빅마마 12월 콘서트 개최 = 여성 보컬 그룹 빅마마가 데뷔 20주년을 기념하는 공연을 연다고 소속사 카카오엔터테인먼트가 밝혔다. 박마마는 내달 23~25일 서울 장충체육관에서 '2023 빅마마 콘서트 액트 20'을 개최하고 팬들을 만난다. 공연명 '액트 20'(ACT 20)은 빅마마가 지난 20여년간의 여정을 돌아보고 다가올 미래를 준비하는 과정을 연극의 '막'(act)에 비유한 것이다. /연합뉴스