HLB, 중증 간암 ‘리보세라닙+캄렐리주맙+화학’ 병용 2상 결과 학술지 게재

HLB가 항암제 리보세라닙과 캄렐리주맙이 중증 간암 환자를 대상으로 진행한 임상 2상 결과를 세계적 암 전문 학술지인 ‘Signal Transduction and Targeted Therapy’에 게재했다고 30일 밝혔다. 논문에 소개된 임상은 수술이 힘든 상태로, 전신요법을 시행해야 하는 BCLC(바르셀로나 클리닉이 지정한 간암 경과지수) C 진행 병기의 간세포암(HCC) 환자 중, 혈관 침윤이나 간 이외 다른 부위로 전이가 발생한 환자 35명이다. 중국 광저우 순얏센(Sun Yat-sen) 대학 암센터 등에서 진행됐다.BCLC는 간세포암의 진행정도를 보여주는 병기 지표로서 0, A, B, C, D 등 5등급으로 구분하며 C 및 D등급으로 갈수록 간세포암이 많이 진행되었음을 뜻하고 그만큼 치료가 어려워진다.리보세라닙과 캄렐리주맙 병용요법은 중국에서 지난 1월 간암 1차 치료제로 허가 받아 현재 판매 중이다. 이번 연구는 다양한 조건의 간암 환자들에 대한 두 약물의 추가적 치료 이점을 확인할 수 있었다. 2020년 4월부터 2년간 BCLC C등급의 환자를 대상으로, 리보세라닙, 캄렐리주맙과 함께 옥살리플라틴·플루오라실 등이 포함된 화학요법(FOLFOX)을 병용투여한 임상 2상 결과, 객관적반응률(ORR) 77.1%, 질병통제율(DCR) 97.1%, 무진행생존율(mPFS) 10.38개월을 나타났다. 이상반응도 관리가능한 수준이다. 임상을 진행한 연구진은 신생혈관생성억제제(VEGF 저해)와 면역관문억제제(PD-1 저해)의 병용치료가 간암 치료분야에 있어 근본적인 변화를 일으키고 있다고 평가했다. 특히 리보세라닙과 같은 신생혈관억제제가 강력한 면역세포인 T세포의 기능을 강화 시키는 한편, 암의 면역관문 작용을 통한 면역세포 회피기능을 억제 시켜 간암 치료효과가 매우 뛰어나다고 강조했다.미국 메모리얼 슬로건 케터링 암센터의 가산 아부알파(Ghassan K. Abou-Alfa) 교수는 “간암 분야에서 가장 긴 생존기간을 보여 1차 치료제로서 새로운 옵션을 제시할 것”이라고 평가한 바 있다. 김유림 기자 youforest@hankyung.com