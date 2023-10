신한투자증권, 금융 IT 인력 양성 프로그램 3기 모집

신한투자증권은 금융 정보기술(IT) 인재 양성 프로그램인 '프로 디지털 아카데미' 3기 교육생을 모집한다고 23일 밝혔다.'프로 디지털 아카데미'는 신한투자증권 사내 밀레니얼+Z(MZ)세대 직원으로 구성된 주니어보드가 선정한 혁신 과제로 금융 IT 개발 인재 양성을 위해 2022년 말 처음 시작한 취업 연계 교육 프로그램이다. 이번 '프로 디지털 아카데미' 3기는 고용노동부에서 주관하는 K-디지털 트레이닝의 일환으로, 신한투자증권은 지난 8월 증권업계 최초로 K-디지털 트레이닝 과정 운영 기업으로 선정됐다. K-디지털 트레이닝은 디지털·소프트웨어(SW) 실무형 인재 육성을 목표로 하는 직업훈련 프로그램이다.'프로 디지털 아카데미' 3기는 지난 1, 2기보다 모집 인원과 교육 기간을 대폭 확대했다. 모집인원은 총 40명 내외로, 전공과 관계없이 직원훈련포털(HRD-NET)에서 국민내일배움카드를 발급할 수 있는 미취업 청년은 누구나 지원할 수 있다.교육은 총 6개월 동안 전액 무상으로 진행되고 금융 IT, 클라우드, 프런트·백엔드 프로그래밍, 서비스 기획 등으로 구성된다.특히 이번 교육 과정에서는 IT 교육 과정과 더불어 실제 증권사 현직자가 강의하는 금융 특강, 취업 코칭 등 금융권 취업 지원을 병행한다. 증권사 전반에 대한 이해뿐 아니라 평소 학생들이 접하기 쉽지 않은 금융 IT에 대한 실질적인 교육이 될 것으로 기대된다.6개월간의 과정을 수료한 교육생 전원에게는 신한투자증권 공개 채용 시 서류전형 면제 혜택을 제공한다.접수는 이날부터 다음달 10일까지 신한투자증권 채용 홈페이지에서 할 수 있으며, 선발과정을 거쳐 12월 말부터 교육을 진행한다.신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com