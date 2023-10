1922년, 당대 최고 인플루언서였던 황태자가 이 옷을 입고 나타났다

[arte] 한국신사 이헌의 한국신사의 스타일 인문학

로버트 레드포드가 영화 '더 웨이 위 아'에서 입고 나온 페어 아일.

무섭게 작열하던 태양이 힘을 잃고 스산한 기운마저 감도는 계절이 왔다. 곧 기온은 놀라우리만치 떨어질 테고 하나 둘 옷을 겹쳐 입는 즐거움을 누리게 되면 멋쟁이들의 눈 빛은 바스락거리는 울 스웨터의 까슬한 감촉을 되뇌며 초롱초롱 빛나기 시작한다.푸르게 푸르게 빛나던 이파리들은 조금씩 신선함을 잃지만 또 다른 아름다움을 얻어 찬란한 마지막 연회를 준비 할 때다! 빠알갛고 노오란 단풍이 한층 폭신해진 햇살에 반짝이며 채도를 낮추고 사각사각, 도란도란 입을 모으는 계절, 긴 침묵의 겨울을 준비하며 당분간 마지막이 될 자연의 화사한 초대에 응하기 위해 옷장에서 꺼내 드는 사랑스러운 니트 스웨터가 있다.아마도 인류 역사상 가장 짧은 시간에 놀라운 신분상승을 경험한 옷이 아닐까? 그 주인공은 페어 아일(Fair Isle)이라 불리는 스웨터다.스웨터의 신분상승이라고? 이 드라마틱한 이야기는 1922년 가을, 찬 바람이 시작되던 스코틀랜드 세인트 앤드류스의 유서 깊은 골프장 ‘로열 앤 에이션트(The Royal and Ancient Golf Club)’에 영국 왕위 승계 서열 1위이며 당대 최고의 인플루언서이자 미혼의 20대 후반의 조각 미남 에드워드 웨일즈 황태자가 등장하면서 시작된다.소문으로만 듣던 그의 잘 생긴 얼굴과 멋진 스타일이 궁금해 구름처럼 모여든 대중 앞에 영국뿐 아니라 세계의 관심의 중심에 선 황태자께서 알록달록 촌스러운 스웨터를 입으시고 나타난 것이다. 저 멀리 스코틀랜드의 끝 북해와 대서양이 만나는 외딴 섬 동네에 페어 아일(Fair Isle)이라 불리는 작은 섬의 어민들이 작업할 때나 입던 화려한 무늬의 스웨터를 입고 나타나신 것이다.강력한 색 조합과 무늬로 누가 봐도 촌로의 후질근한 작업복을 세계 최고의 패셔니스타가 그것도 존엄하신 로열 패밀리의 일원께서 근사한 트위드 재킷과 니커보커에 매칭하고 등장하셨으니 전세계의 미디어가 흥분할 수 밖에 없었다. 그날의 골프 스코어나 그 밖의 일들은 그냥 묻혀버렸고 모든 이의 관심은 전세계로 타전된 알록달록한 스웨터에 몰렸다.고기잡이 말고는 별다른 수입원이 없어 스코틀랜드의 흔한 양털로 바다건너 바이킹의 후손들이 전해준 기술로 발전시킨 생계를 위한 수단이었던 뜨게질, 오밀 조밀 모여 너 다섯 가지 컬러로 촌부들이 손수 뜨개질한 스웨터가 전세계적인 인기를 끌게 된 것이다. 그 덕분에 스코틀랜드의 머나먼 끝 망망대해의 셔틀란트 제도의 이 보잘것없는 작은 섬, 페어 아일은 눈코 뜰 새 없이 분주해졌고 실제로 이 섬의 주민들 전체의 경제 상황이 한 층 나아지는 결과도 있게 되었다.존엄하신 황태자의 옷 입기 신공이 세계적으로 빛을 발해 제국의 변방에 살고 있는 대영제국민에게 실제로 은혜가 베풀어진 샘이었다. 그 후로 이 지역의 한정된 컬러로 제작되는 특정한 뜨개질 테크닉을 부르던 페어 아일이라는 이름은 이 알록달록한 스웨터의 세계적인 인기와 함께 다양한 컬러로 짠 스웨터를 총칭하는 대명사가 되면서 100년이 지난 오늘 날에도 필자를 비롯한 옷 애호가들에게 가을을 활기차게 열어주는 기분 좋은 아이템이 된 것이다.하지만 1920년대 인스타그램도 틱톡도 없던 그 시절 반짝 인기를 얻은 페어 아일 스웨터가 어떻게 백 년이 지난 지금도 함흥냉면 발처럼 질긴 인기를 유지하고 있을까? 그 점엔 여러 가지 추측과 논리가 있어 왔다. 가장 유력한 설로는 유럽 지역으로 퍼져나간 손뜨게 스웨터가 두 차례의 세계대전을 참전한 병사들의 귀향 선물로 한 두 점씩 미국땅으로 전파되고 미국 아낙 내들의 손 뜨게 열풍과 함께 북미대륙 전체로 퍼지면서 40년대에 또 다시 관심을 받게 되고 뒤 이은 유명인들의 착용으로 그렇게 명맥을 이어 갔다는 설이 가장 지배적이다.그도 그럴 것이, 60년대 후반에서 70년대 초반 비틀즈의 폴 메카트니와 존 레논 두 사람의 지극한 페어 아일 사랑 덕분에 연주와 녹음 활동은 물론 일상에서도 두 사람이 페어 아일 스웨터를 입고 있는 사진들이 여태껏 남아 있는 것을 보면 고개를 끄덕일만한 논리다.이 주장에 더 큰 힘을 실어주는 에피소드로는 주제가와 함께 엄청난 히트를 기록한 1973년의 영화 추억(The way we were)에서 30년대 후반의 유복한 금수저 대학생 역할로 등장한 로버트 레드포드의 멋진 페어 아일 스웨터가 결정적인 인기의 촉매가 된 것으로 여겨진다.게다가 페어 아일 스웨터의 세계적인 인기에는 랄프로렌이라는 미국을 대표하는 브랜드의 영향력을 간과할 수 없다. 1967년 타이 브랜드로 시작하여 전방위적 브랜드로 성장한 랄프로렌의 위상은 팍스 아메리카나의 위력과 함께 전세계로 확장 되었는데, 흔히 프레피 스타일, 혹은 아메리칸 캐주얼로 불리는 스타일에 업어서는 안될 아이템으로 페어 아일 스웨터의 이미지가 종종 활용되었고 많은 이들에게 영국, 스코틀랜드를 넘어서 아메리칸 캐주얼의 필수 아이템으로 받아들여지게 되었다.그렇게 잊혀질 만하면 마이클 잭슨이 입고 나타나질 않나, 영국의 왕실에서(고 다이아나 황태자비와 현 케이트 미들턴 황태자비, 또 잊혀질 만하면 미국의 셀럽들이 계절감을 드러내며 화사한 분위기를 연출하는데 자주 활용되어온 페어 아일 스웨터는 아마도 그 사랑스러운 이미지를 앞으로도 100년은 충분히 유지하리라 생각된다.가을이 가진 어둡고 건조한 이미지를 날려버리고 싶은 모두에게 강력하게 추천하는 페어 아일 스웨터! 앞으로 찬 바람이 살랑 살랑 불면 이유 없이 설레는 당신의 모습이 기대해 본다.