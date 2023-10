한경닷컴 더 머니이스트



두바이, 마카오에 초대형 호텔 속속 개장

美 라스베이거스 초대형 아레나 '스피어' 볼거리

사진=위키디피아

전 세계 주요 관광도시들이 최고의 건축물들을 지어 관광객을 끌어들이고 있습니다.두바이에는 한국 쌍용건설이 1조5500억원을 들여 시공한 '아틀란티스 더 로열' 호텔이 지난 2월 준공돼 세계적인 부자 관광객들을 끌어들이고 있습니다. 마카오에서도 스튜디오시티2를 비롯해, 리스보아 팰리스 등 새로운 초대형 호텔들이 속속 지어지면서 관광객을 유치하고 있습니다. 싱가포르나 카타르, 사우디아라비아에서도 현실에서 불가능할 것 같은 관광 건축물들을 만들어 관광산업을 경제성장의 발판을 삼기 위해 엄청난 노력을 하는 상황입니다.요즘 뜨는 곳은 라스베이거스입니다. '스피어(Sphere at the Venetian Resort)'라고 하는 반구형 초대형 아레나입니다. 2018년 7월에 처음 발표됐고 코로나19 때문에 수개월 공사가 중단됐다가 최근 준공했습니다.초대형 공연장은 높이 112m, 너비가 157m나 되고 4DX 시설이 갖춰진 1만8600석 규모의 객석과 16K 해상도의 랩어라운드 LED 스크린, 빔 포밍 및 파동 음향 합성 기술이 적용된 스피커 등으로 안경 없이도 4D를 경험할 수 있도록 만들어진 그야말로 세계 최고 수준입니다.실내뿐만 아니라 외부에 5만4000㎡ 규모의 LED 디스플레이를 설치, 라스베이거스 전역에서 이 아레나를 볼 수 있습니다. 각종 동영상 광고는 물론 다양한 첨단 영상을 24시간 계속 틀어놓아 전 세계인들이 반드시 라스베이거스를 다시 찾아올 수 있도록 만들어 놓았습니다.세계 각국의 관광도시는 다양한 투자로 해외 관광객을 끌어들이고 있는데 우리나라는 내국인조차 지방 관광을 포기하고 오히려 해외로 나가는 모양새입니다.국내에서는 대규모 투자가 이뤄지지 않는 이유가 무엇일까요. 해외에서는 개발형 리츠나 자기관리 리츠 등 선진형 금융기법을 활용해 투자자를 모으고 이를 통해 멋진 건축물이나 공연장을 건설하고 준공하면 운영을 잘해서 수익금을 다시 투자자들에게 나눠 줍니다.하지만 국내는 분양해서 건설자금을 모아야 합니다. 도시계획 측면에서도 관광지 내에서는 분양조차 안 되니까 투자자들이 외면합니다. 기업들은 막대한 자금을 조달할 방법이 마땅치 않아 대규모 호텔 리조트나 공연장보다는 적당한 분양상품만 내놓는 것입니다.국내에서도 이런 투자와 시공이 가능하도록 서울을 비롯해, 모든 관광지 내에서의 특별건축구역 확대가 필요한 시점입니다. 멋진 건축물이나 공연장이 관광객을 끌어들인다는 것은 이미 확인이 됐고 미래를 위해 우리도 국내에 이런 투자가 가능한 규제 완화가 충분히 이뤄져야 합니다. 주택 공급 관련 규제 완화뿐만 아니라 관광시설 규제 완화도 빠르게 추진해야 할 때입니다.<한경닷컴 The Moneyist> 최원철 한양대 부동산융합대학원 특임교수"외부 필진의 기고 내용은 본지의 편집 방향과 다를 수 있습니다."독자 문의 : thepen@hankyung.com