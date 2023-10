지니, 엔믹스 탈퇴하더니 솔로 데뷔…"고민 많았다" 울컥 [종합]

지니, 엔믹스 탈퇴 후 솔로 데뷔

"탈퇴 이유? 개인적 사정이라 말할 수 없어"

"완벽한 무대 위해 노력…기다려준 팬들 감사"

그룹 엔믹스를 탈퇴한 지니가 솔로로 첫발을 뗐다. 홀로 무대에 오른 그는 감격한 듯 울컥하는 모습을 보이기도 했다.지니는 11일 오후 서울 마포구 신한pLay스퀘어에서 첫 번째 EP 앨범 '언 아이론 핸드 인 어 벨벳 글러브(An Iron Hand In A Velvet Glove)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.지니는 지난해 10월 엔믹스로 데뷔한지 10개월 만에 팀을 탈퇴하고 JYP엔터테인먼트와 전속계약을 종료했다. 엔믹스로 데뷔하기까지 무려 7년을 JYP에서 보낸 지니였기에 탈퇴 이유에 관심이 쏠렸으나 당시 "개인 사정"이라고만 언급해 많은 팬들의 의문을 낳았던 바다.솔로 가수로 새 출발에 나선 지니는 "너무 떨리고 한편으로는 설레기도 한다. 열심히 준비한 만큼 팬분들께서 좋아해주셨으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다.시종일관 떨리는 목소리였다. 지니는 엔믹스 탈퇴와 관련해 "개인적인 이유로 말씀드리긴 어렵지만 솔로로 데뷔하는 만큼 열심히 노력할 각오가 되어있다"며 "어떤 모습을 보여드리면 나의 모습을 잘 보여드릴 수 있을지 엄청 고민했다. 더 완벽한 무대를 보여드리기 위해 열심히 연습했다"고 말했다.'언 아이론 핸드 인 어 벨벳 글러브'는 단단함과 강인함이 내포된 '아이론 핸드'와 부드럽고 아름다운 의미의 '벨벳 글러브'의 상반된 이미지를 활용해 부드러운 외면 아래 강한 내면을 표현했다.타이틀곡 '커먼(C'mon)'을 비롯해 새로운 시작을 알리는 수록곡 '히어 위 고 어게인(Here We Go Again)', 냉혹한 현실을 이겨내는 '댄싱 위드 더 데빌(Dancing With The Devil)', 자신에 대한 평판에 무신경한 '배드 레퓨테이션(Bad Reputation)'까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 '커먼'은 신스팝 기반의 에너제틱한 곡으로 귓가에 계속 맴도는 중독성 강한 멜로디와 사랑을 표현한 가사가 돋보인다. 미국의 유명 래퍼 Amine이 피처링에 참여했다. 지니는 "중독성 있는 부분이 많아서 그걸 잘 표현해보려고 노력했다. 사랑에 빠진다는 가사도 포인트가 되는 것 같다"고 소개했다.오랜 아이돌 연습생 기간을 거치고 그룹으로 데뷔해 활동하다가 솔로로 나서면서 고민한 지점은 무엇이었을까. 지니는 "어떻게 해야 무대를 조금 더 꽉 차보이게 할 수 있을지 고민했다"고 답했다.'솔로 지니'를 향한 기대를 당부하는 말도 했다. 지니는 "어떻게 해야 팬분들이 더 좋아하실지 생각했다. 앞으로 나만의 밝은 이미지도 보여드리고 싶고, 상반된 시크한 이미지도 보여드리고 싶은 마음이 있다"면서 기다려준 팬들을 향해 "감사하다. 오랫동안 함께 많은 추억을 만들고 싶다"고 말했다.그러면서 "다음 앨범에서는 지금보다 성장하고 발전한 모습을 보여드리고 싶다. 이제 막 문을 연 단계라서 큰 목표는 없지만, 더 많은 팬분들과 만나고 소통하고 싶은 마음"이라고 덧붙였다.지니의 첫 EP 앨범 '언 아이론 핸드 인 어 벨벳 글러브'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com