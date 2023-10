[포토] 2023 APP 월드투어 부산 썹(SUP)오픈 대회

2023 APP 월드투어 부산 썹(SUP)오픈(2023 APP WORLD TOUR BUSAN SUP OPEN)이 7일부터 부산 광안리 해변에서 개막했다. 9일까지 열리는 이 대회는 국내 해양 스포츠에 대한 관심을 높이기 마련했다. 8일 부산 광안리 해변에서 열린 둘째 날 경기에서 남자 장거리 경기 선수들이 패들을 젓고 있다. 7일 부산 광안리 해변에서 열린 첫날 경기에서 남자 단거리 300m 경기 선수들이 패들을 저어 반환점을 돌고 있다. 7일 부산 광안리 해변에서 열린 첫날 경기에서 남자 단거리 300m 경기 선수들이 반환점을 돌며 패들을 젓고 있다. 8일 부산 광안리 해변에서 열린 둘째 날 경기에서 여자 장거리 경기 참가 선수들이 출발하고 있다./ KAPP(대한패들서프프로협회) 제공