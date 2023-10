임영웅, 컴백 초읽기…카리스마 넘치는 'Do or Die' MV 티저 공개

가수 임영웅이 강렬한 퍼포먼스를 예고했다. 5일 오전 임영웅 공식 SNS 채널을 통해 새 디지털 싱글 'Do or Die' 뮤직비디오 두 번째 티저가 공개됐다. 웅장한 비트로 시작되는 티저에는 마이크에 둘러싸인 임영웅의 모습을 비롯해 카리스마 넘치는 눈빛과 화려한 빛 안에서 반짝이는 모습 등이 담겨 눈길을 끌고 있다. 특히 온몸을 흔들 수밖에 없는 사운드와 파워풀한 퍼포먼스를 선보이고 있는 임영웅의 모습이 돋보여 180도 달라진 매력이 강조, 대중을 단번에 사로잡고 있다. 'Like It's Do or Die'라는 가사의 한 구절과 함께 여운을 안기는 엔딩은 임영웅의 신곡에 대한 기대치까지 끌어올리고 있다. 임영웅의 'Do or Die'는 오는 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com