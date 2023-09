[포토] 식물성 간편식 3종 출시한 '유아왓유잇'

20일 서울 삼성동 코엑스에서 모델들이 신세계 푸드의 대안식 브랜드 '유아왓유잇(You are What you Eat)'의 식물성 간편식을 소개하고 있다.'당신이 먹는 것이 곧 당신이다'라는 의미를 담고 있는 유아왓유잇은 '더 나은 나와 지구를 위한 맛있는 식물성 대안식'을 콘셉트로 신세계푸드가 개발한 브랜드다.최혁 기자