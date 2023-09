이원직 롯데바이오로직스 대표, 리투아니아서 협력 교두보 마련

롯데바이오로직스는 최근 이원직 대표가 유럽 동북부 발트해 연안에 위치한 리투아니아에 방문해 바이오 산업 협력을 모색했다고 21일 밝혔다.리투아니아는 라트비아, 에스토니아와 함께 발트 3국으로 불린다. 발트 3국 국가 중 인구가 가장 많고 국토 면적도 넓다. 리투아니아가 제조업 기반의 수출 중심 국가라는 점에서 국내 기업들은 리투아니아를 유럽 시장 진출의 교두보로 삼고 있다.이 대표는 20일(현지 시간) 리투아니아 수도 빌뉴스(Vilnius)에서 열린 ‘발트 생명공학(Life Science Baltics)’에 참석해 기조연설을 진행했다. 이 행사는 리투아니아 경제혁신부가 주최하는 발트해 최대 규모의 바이오·의약 산업 포럼이다.이번 포럼에서 이 대표는 ‘How the Challenge of an Aging Population is Fueling the Rise of Automation and Advanced Therapies: The Case Study of Asia’를 주제로 연설했다. 이와 함께 이번 리투아니아 방문 기간 중 인그리다 시모니테 리투아니아 총리와 면담하고, 양국 기업인 및 정부 인사들이 참석하는 ‘한-리 바이오 산업 라운드테이블’에 참여했다. 롯데바이오로직스는 이번 행보를 통해 바이오 산업 분야에서 양국 간의 협력 교두보를 마련하고, 글로벌 비즈니스 네트워킹을 체계적으로 구축하는 시간을 가졌다고 설명했다.이 대표는 “이번 리투아니아 방문을 통해 바이오 산업 협력과 우호 증진에 박차를 가하고, 더 나아가 양국 모두 미래 지향적인 발전을 이뤄낼 것으로 기대한다”고 말했다. 한편 이 대표는 21일(현지 시간) 독일의 대표적인 장비 제조사 옵티마가 주최하는 ‘Pharma Forum 2023’에 참석해, 다양한 산업계 전문가들과 완제의약품(Drug Product) 분야의 최신 기술 동향 및 전망에 대한 의견을 나눌 예정이다.김예나 기자 yena@hankyung.com