미래에셋생명 변액보험 5년 총자산 수익률 1위

변재상 미래에셋생명 사장, 마약근절 캠페인 'NO EXIT 동참'

미래에셋생명은 마약중독의 위험성을 알리고 마약 범죄를 예방하기 위한 '노 엑시트 (NO EXIT)' 캠페인에 변재상 사장이 동참했다고 31일 밝혔다.'노 엑시트(NO EXIT)' 캠페인은 경찰청이 한국마약퇴치운동본부 및 관계 부서와 함께 지난 4월부터 추진하고 있는 범국민 마약근절 운동이다. 최근 마약관련 사건들이 사회적 이슈로 부각되고 있는 가운데 마약 투약 및 중독에 대한 심각성을 알려 마약을 근절하자는 사회관계망서비스(SNS) 릴레이 캠페인이다.변재상 사장은 HUG(주택도시보증공사) 유병태 사장의 지목을 받아 지난 29일 '출구 없는 미로, NO EXIT 마약, 절대 시작하지 마세요!' 라는 메시지를 담아 이번 캠페인에 참여했다. 변 사장은 다음 릴레이 참여자로 메디톡스 정현호 회장과 신한펀드파트너스 정지호 대표이사를 추천했다.변 사장은 "이번 캠페인을 통해 마약 중독에 대한 위험성을 공유하고 경각심을 알려 마약 없는 건강한 대한민국이 될 수 있길 바란다"며 "미래에셋생명도 적극적인 관심을 갖고 도움이 되도록 사회공헌활동으로 기여하겠다"고 말했다.